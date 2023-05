Tarife Warnstreiks im bayerischen Handel

Im bayerischen Handel hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Insgesamt gehe es um mehr als 170 Betriebe aus Einzelhandel, Versandhandel und Großhandel, die sich über alle Regierungsbezirke verteilten, erklärte die Gewerkschaft am Dienstag. Sie will mit der Aktion in der laufenden Tarifrunde Druck machen.

dpa