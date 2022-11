Tarifeinigung Warnstreiks in Bayern abgesagt: Übernahme angestrebt

Nach der Tarifeinigung im Südwesten sind die Warnstreiks in der bayrischen Metall- und Elektroindustrie abgesagt. Die Tarifparteien im Freistaat erklärten am Freitag, man strebe nun zeitnahe Übernahmeverhandlungen für den Abschluss an. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) sprach von einem „gerade noch tragfähigen Kompromiss“ an der Schmerzgrenze „und zum Teil darüber“.

dpa