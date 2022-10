vbw Warnung der Wirtschaft: Standort in Gefahr

Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) warnt in dramatischen Worten vor einer existenziellen Bedrohung für Bayerns Unternehmen. Alle drei Säulen - Industrie, Handwerk und Handel - seien in Gefahr, sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Freitag. Ursache sei „ein noch nie da gewesener Krisen-Cocktail“: rasant steigende Energiekosten, Sorgen um die Versorgungssicherheit, Preissteigerungen, Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten und Arbeitskräftemangel.

dpa