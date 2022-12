Champions-League Warnung vor Champions-League-Underdog Rosengard

Nach dem Coup gegen den FC Barcelona gehen die Fußballerinnen des FC Bayern München mit gesteigertem Selbstbewusstsein in das Champions-League-Spiel beim FC Rosengard. „Der Sieg gegen Barcelona hat den Spielerinnen einen Push gegeben. Sie wissen jetzt, was möglich ist, wenn sie eine Top-Leistung abrufen“, sagte Trainer Alexander Straus vor dem Auswärtsspiel in Schweden am Donnerstag (18.45 Uhr).

dpa