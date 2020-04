Anzeige

Wetter Warnung vor Gewittern in Ostbayern Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern am Dienstagabend in Schwandorf, Kelheim, Regensburg und Neumarkt.

Mail an die Redaktion Blitze zucken während eines Gewitters am abendlichen Himmel. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstagabend vor Gewittern in Ostbayern. Aktuell bis circa 21 Uhr können Gewitter in der Region auftreten. Die Warnung gilt für Stadt und Landkreis Neumarkt, Stadt und Landkreis Regensburg, Stadt und Landkreis Kelheim sowie Stadt und Landkreis Schwandorf. „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“, heißt es in der amtlichen Wetterwarnung.

„Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf“, schreibt der DWD auf seiner Homepage. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).

