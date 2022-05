Anzeige

Wetter Warnung vor schwerem Gewitter in Ostbayern Nach sommerlichen Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst unter anderem in Schwandorf und Cham mit kräftigem Unwetter.

Der Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Ostbayern. Foto: Andreas Rosar/dpa

München.In den vergangenen Tagen schien der Hochsommer zum Greifen nahe. Doch eine Kaltfront von Nordwesten, die auf subtropische Luft stoße, bringe nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes DWD Unwetter. Über Franken ziehen die Gewitter inklusive starker Sturmböen, Regen und sogar Hagel Richtung Süden.

Am Nachmittag und Abend werden auch in Ostbayern verbreitet schwere Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet. Die Gewitter sind begleitet von schweren Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 130 km/h, sowie heftigem Starkregen bis 40 l/m² in einer Stunde und Hagel mit einer Korngröße um 5 cm. Auch einzelne Tornados sind nicht ausgeschlossen.

Für Schwandorf und Cham hat der DWD bereits eine Warnung ab Freitag 16 Uhr herausgegeben. Es besteht die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen sowie Baum- und Astbruch. Auch Beeinträchtigungen der Infrastruktur sind möglich. In der Nacht zum Samstag kommt es zu einer Wetterberuhigung und das Unwetterpotential nimmt rasch ab.