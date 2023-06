Update für Samstagabend Warnung vor starkem Gewitter: Diese Teile der Region sind betroffen von Elisabeth Stadler

Mail an die Redaktion Der DWD warnt in Teilen von Bayern. −Symbolbild: dpa

Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Samstagnachmittag vor starkem Gewitter in Bayern gewarnt hat, wurden die Meldungen nun für den Abend aktualisiert. Die Region ist weiterhin betroffen.

Zwar meldet der DWD, dass das sommerliche Wetter mit viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad Deutschland auch zum Start in die neue Woche erhalten bleiben wird, doch ist auch immer wieder mit Gewittern zu rechnen.







Lage in der Oberpfalz

In der Oberpfalz sind am Samstag Teile des Landkreises sowie die Stadt Regensburg betroffen. Auch in den Landkreisen Schwandorf und Cham gilt bis 20.30 beziehungsweise 21 Uhr die Warnstufe 2.

Warnungen in Niederbayern

Auch für Niederbayern hat der DWD am Samstag eine Warnung vor starkem Gewitter ausgegeben. Unter anderem im Landkreis Kelheim ist mit Unwetter zu rechnen.

Örtlich könne es Blitzschlag geben, meldet der Wetterdienst. Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Bitte auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten und vorsichtig fahren.

Die Unwetterwarnungen liefen am Abend aus und wurden über 21 Uhr hinaus nicht mehr erneuert (Stand: 21.30 Uhr).