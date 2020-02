Wetter Warnung vor starken Sturmböen in Bayern Heftige Böen sind für heute gemeldet. Die Faschingszüge der Region finden jedoch wie geplant statt.

Mail an die Redaktion Der deutsche Wetterdienst warnt vor starken Böen am heutigen Sonntag. Faschingsumzüge könnten deswegen abgesagt werden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Regensburg.Wegen des starken Windes werden am Sonntag Faschingsumzüge in ganz Deutschland abgesagt. Auch in unserer Region gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Aktuell liegen jedoch noch keine Informationen über abgesagte oder verschobene Faschingszüge in der Region vor. Wir informieren hier, falls Züge abgesagt werden sollten.

Für den Bereich Regensburg gibt es noch keine Absagen: Der Umzug in Hemau soll nach bisherigen Informationen wie geplant stattfinden. Thomas Mahrer, Vorsitzender beim TSV Alteglofsheim, lässt gerade die Wägen auf ihre Sturmfestigkeit testen. Da der Umzug um 14 Uhr startet, geht er davon aus, heftigen Böen zu entgehen. Die Faschingszüge in Steinsberg, Diesenbach und Saxberg starten ebenfalls wie geplant um 14 Uhr.

Auch für die Faschingszüge in Seebarn, Nittenau, Stulln und Dietldorf im Landkreis Schwandorf sind bisher keine Absagen bekannt. Im Landkreis Cham starten die Faschingszüge in Lohberg, Chammünster, Perlhütte und Blaibach ebenfalls statt. Für die Umzüge im Bereich Neumarkt gibt es nach ersten Informationen ebenfalls keine Absagen.

Starke Sturmböen in der Region

Für Regensburg, Kelheim und Cham sind ab 10 Uhr bis Mitternacht Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung zu rechnen.

Für Schwandorf und Neumarkt i. d. Oberpfalz meldet der Wetterdienst starke Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung.

