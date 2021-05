Unfälle Warnzeichen an Übergang übersehen: Auto kollidiert mit Zug

Mit dem Schrecken davongekommen sind zwei Schwestern in Pocking: Eine 21 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag an einem unbeschrankten Bahnübergang die rot blinkenden Warnzeichen übersehen und ist mit einem Zug kollidiert.