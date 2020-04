Corona Warten auf den Unterrichtsbeginn Jetzt wird auch der Abschluss an BOS und FOS verschoben. Und ein Aprilscherz im Netz sorgt für Verärgerung.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Die Entscheidung, wann die Schulen in Bayern wieder öffnen, wird wohl erst in der zweiten Woche der Osterferien fallen. Foto: Caroline Seidel/dpa

Regensburg.Immer am Wochenanfang wenden sich die Rektoren in Rundbriefen an Schüler und Eltern. Sie schicken Durchhalteparolen, versuchen zu beruhigen, zu vermitteln, Druck aus dem Kessel zu nehmen. Seit 16. März müssen sich die Kinder die Lerninhalte weitestgehend selbst erarbeiten. Wegen der Corona-Krise haben alle Bildungseinrichtungen bis nach den Osterferien geschlossen. Für viele Eltern bedeutet das einen nervenaufreibenden Spagat zwischen Homeoffice und Lehrtätigkeit. „Schule ist eben noch viel mehr als Wissensvermittlung – das wird zur Zeit sehr deutlich“, schreibt etwa Andrea Klein, Schulleiterin der Privaten Realschule Pindl in ihrem aktuellen Rundbrief. Derzeit weiß niemand, wie lange die Situation andauern wird. Ob die Schulen tatsächlich, so wie zunächst geplant, am 20. April wieder öffnen.

### ########## ################# ######## ### ######### ### #################, #### ### ######### ## ########## ### ### ################ ### ############### ##### ########## #####. ### ### ### „######## #### ############# ###########“, ##### ##. ######### #### ### ############### #####. ###### ### ######## ### ## #####, #### ### ############ ### ######### ######### ### ################# #### #### ###########, #### ########## #### ## ### ####### ################ ###### ######. #### ### ###################### ###### ### ### #### ### ###### ######## ########, ### ##### #######, #### ### ############### ### ##### ##### ####### ####, ####### ### ## ###### ####### ### ######## ############# ###### ####.

### ###### ####### ###### ## ### ########## #### #### ########## ######### ### ############## ####### – ###### ## ############ ##### ### #### ## ###############. ### ###### ########, #### ##### ###### #### ####### ############, ####### ### ###### ####### ############ ######.

### ######### ### #################, ##### ###### ##########, ##### ### ####-#######, #### ## #### ######### ### ################ ########## ### ####### ### ############# „########## ## ###“ ### ####### #####. ########## ###### #### ##### ##### ###, ######## ### ####### ## ##### ######## ## ######, ## ##### #### ### ##### ##### ## ##### ############ ####.

„########### ###### #########“

########### ###### ## ###### #### ### ################## ## ### ########### ########### ### ### ### ##########. ### ######## #### ### ################# ### ## ##. #### ##### ### ############ ########## ## ##. ###. ### ############## ### ### ##. #### #######. ########## ##### ## ## ### ########## ### ######## ####### ##### #########: „###### ### ########## ## ### ################ #### ### ########### ###### ########### ###### ####.“ #### ## #########, ########### ### ############# ###### ### ########### #########. ### ###### #### #### ########### ###### ## ##. ### ########.

############## ####### ####### ####### ######, ### ####### ## ### ###, ## ###### ################# ##### ########### ### ### ################## ###############. ### ############ ### ### #################### #### ####### ############ #### ###### ########## ######, ##### ### ####### ### ####### ### ############### ###### ######## ######.

##### ########## ############

### #### #########, ### #### ## ### ######## ########## ##########, #### ### ########### ############ ######## ### ################# ######## ######, ######### ############## ####### #########: „######### ########### ############ ###### ## ### ######-##### ###### ### ### ###### ### ##############. ## ##### ####, ## ### #### ########### ### ############ ############# ### ############# ####### ### ########### ######## ########## ####, #### ###### ######## ################.“