Wetter in Bayern Warten auf Temperaturen um 20 Grad und Sonne: Wann kommt der Frühling in die Region?

Mail an die Redaktion Erste Frühjahrsvorboten wie Krokusse gibt es schon. −Symbolbild: Katrin Requadt/dpa

Bunte Krokusse und singende Vögel: Erste Frühjahrsvorboten gibt es schon. Doch bis es in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz wirklich so weit ist, müssen wir uns noch ein wenig gedulden.

Der März ist da - und mit ihm die Lust, dicke Jacken und Pullis bis zum nächsten Winter im Schrank zu verstauen, am besten ganz weit hinten. Wann wird es endlich warm?







Schnee ist nochmal möglich

Frühlingshaftes Wetter in der Region sei erst einmal nicht in Sicht, sagt Paul Brüser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in München. „Tendenziell wird die kommende Woche noch wechselhafter als jetzt“, erklärt er. Es sei mit kühleren Temperaturen und Mitte der Woche mit kräftigen Niederschlägen zu rechnen. Gut möglich sei zudem, dass es auch in tieferen Lagen noch einmal schneie.

Wetter wird erst einmal wechselhaft

Sind also Temperaturen um die 20 Grad und Sonnenschein noch in weiter Ferne? Ein konkreter Zeitpunkt, an dem es so weit ist, sei schwer auszumachen, sagt Brüser. Erst einmal komme nun die wechselhafte Periode und danach sei noch vieles unsicher.

Winterreifen und dicke Jacken haben also noch nicht ausgedient. Doch irgendwann wird auch der letzte warme Pulli tief im Schrank verschwinden. Denn oft kommt der Frühling so, wie viele andere gute Dinge auch: Unverhofft.

