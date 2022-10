Bahn Wartungsarbeiten: S-Bahn-Stammstrecke in München gesperrt Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke ist an den nächsten beiden Wochenenden jeweils vom späten Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Von Freitag bis kommenden Montag fahren deshalb keine Züge zwischen Isartor und Giesing beziehungsweise Leuchtenbergring, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auf der restlichen Stammstrecke verkehrten dann weniger Züge als sonst. Am darauf folgenden Wochenende ist von Freitag, 21. Oktober, bis Montag, 24. Oktober, die gesamte Stammstrecke inklusive des Ostbahnhofs gesperrt.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Zug der S-Bahn München fährt an der Baustelle der zweiten S-Bahn-Stammstrecke entlang. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen, auch Tram und U-Bahn stehen mit dichteren Takten als Alternative zur Verfügung. Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten bereits berücksichtigt, wie die Bahn erläuterte.

Das Unternehmen nutzt die Wochenenden für umfangreiche Infrastrukturausbau- und Instandhaltungsarbeiten. „Gebaut wird an der Sendlinger Spange im Bereich Laim und am elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof“, hieß es. Das zweite Wochenende sei zudem das turnusmäßige Instandhaltungswochenende, bei dem Arbeiten an Bauwerken, Gleisen und Stationen entlang der gesamten Stammstrecke gebündelt angegangen werden.