Notfall Warum die Shisha giftig ist Immer mehr Jugendliche kommen nach dem Wasserpfeife-Rauchen in die Klinik. Regensburger Mediziner melden alarmierende Zahlen.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Die Kohlen auf der Shisha erzeugen das gefährliche Gas Kohlenmonoxid. Foto: Soeren Stache/dpa

Regensburg.Die vier Kokoskohlen in der kleinen Metallschüssel auf dem Kopf der Shisha glühen. Während aus den Lautsprechern an der Decke Rap-Musik mit arabischem Touch läuft, sitzen vier Jungs an einem Tisch im Shisha-Cafe „Dubai“ in Regensburg und ziehen an der Wasserpfeife. Der Rauch, den sie ausatmen, ist weißer als der, der nach der Papstwahl aus dem Kamin der sixtinischen Kapelle aufsteigt. Immer wieder: ziehen, ausatmen, ziehen, ausatmen. Dazwischen eine lockere Unterhaltung. Ein süßlicher Duft liegt in der Luft. Shisha-Rauchen ist in, gerade bei den unter 30-Jährigen. „Das ist schon ein guter Markt“, sagt Ghanem Al Hayal. Der Syrer ist der Inhaber des Shisha-Cafes „Dubai“.´

„Das Wort ‚Shisha‘ ist für mich mittlerweile ein rotes Tuch.“ Priv.-Doz. Dr. Michael Pawlik



Ein guter und gleichzeitig gefährlicher Markt? Mediziner am Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg schlagen Alarm. Schon fünf junge Menschen mussten nach dem Shisha-Rauchen in diesem Jahr in der Druckkammer wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung behandelt werden. 2017 waren es im ganzen Jahr nur vier. „Das Wort ‚Shisha‘ ist für mich mittlerweile ein rotes Tuch“, sagt Klinikdirektor Priv.-Doz. Dr. Michael Pawlik. Er kann die Unvernunft – gerade bei den Jugendlichen – nicht verstehen. Weil deutschlandweit die Fallzahlen weiter steigen, will Pawlik auf die Gefahr beim Wasserpfeife-Rauchen hinweisen: „Wer in der Shisha-Bar Kopfschmerzen entwickelt, hat die Frühzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung!“

Patienten mussten erbrechen

Damit ist nicht zu spaßen. Michael Pawliks Patienten mussten erbrechen, hatten Sehstörungen, Schwindelattacken und Konzentrationsstörungen. Manche waren kurzzeitig bewusstlos. „Wer bewusstlos wird, ist lebensbedrohlich erkrankt“, warnt der Mediziner. Schuld an der Vergiftung sind die Kohlen der Shisha-Pfeifen. Sie erzeugen das Gas Kohlenmonoxid, kurz CO, das den Sauerstofftransport im Blut unterbindet. Kopfschmerzen sind oft ein Anzeichen für eine Vergiftung. „Der Sauerstoffmangel tut dem Gehirn weh“, sagt Pawlik.

Im Schnitt wurden alleine im Regensburger Caritas-Krankenhaus pro Jahr 25 Shisha-Patienten gezählt. Auch im Regensburger Universitätsklinikum ist das Problem „Shisha“ nicht unbekannt. „Wir sehen immer wieder mal Patienten mit Vergiftungserscheinungen nach dem Shisha-Rauchen“, sagt Oberarzt Frank Hanses. Insgesamt handelte es sich aber „eher um sporadische Fälle“. Dr. Matthias Pregler, Chef des Regensburger Gesundheitsamtes, glaubt, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. An den Sana Kliniken des Landkreises Cham gab es dagegen bislang keine Auffälligkeiten.

Arzt kritisiert die Cafebetreiber

Klinikdirektor Pawlik vom Caritas-Krankenhaus sieht beim Shisha-Rauchen mehrere Probleme. Viele inhalieren den Dampf – anstatt ihn zu paffen. Andere kennen ihre Grenzen nicht und hören selbst bei Kopfschmerzen nicht auf. Kritik übt Pawlik auch an den Besitzern der Shisha-Cafes: „Die Betreiber tragen nicht Sorge, dass die Gäste maximalen Schutz erfahren.“

In Cham haben Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes das kürzlich festgestellt. In den beiden kontrollierten Shisha-Bars wurde ein erhöhter CO-Wert gemessen. Bei einer Bar war der Wert so hoch, dass die Wasserpfeifen vorerst ausgequalmt hatten. Der Betreiber musste bei der Lüftungsanlage nachbessern. Das sind keine Einzelfälle. Die gemessenen Kohlenmonoxid-Werte in geschlossenen Räumen, in denen Wasserpfeife geraucht wird, übersteigen regelmäßig die von der Weltgesundheitsorganisation vorgegebenen Leitwerte. Das geht aus einer Studie des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervor.

Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml warnt vor den gefährlichen CO-Vergiftungen. Um diese zu verhindern, sollten Betreiber von Shisha-Bars in kurzen Abständen gründlich stoßlüften. „Das Rauchen von Wasserpfeifen kann noch weitere gesundheitsschädliche Auswirkungen haben: So konnten in der Raumluft ultrafeine Partikel und krebserregende Substanzen gemessen werden“, sagt Huml. Das gelte auch, wenn tabakfreie Produkte verwendet werden. Die Bayerische Staatsregierung sieht beim Thema „Shisha“ generell Handlungsbedarf und prüft derzeit weitergehende Maßnahmen.

Warum man in der Shisha-Bar Rauchen darf Nichtraucherschutz: Das strikte Rauchverbot gilt in Bayern seit dem 1. August 2010 in Bars und Gaststätten. Darin inbegriffen sind auch Shisha-Bars. Auch hier darf kein Tabak geraucht werden. Im Gastraum ist jedoch der Konsum von Wasserdampf mit Aromazusätzen erlaubt. Außerhalb der Gaststätte darf im Freien auch Tabak konsumiert werden.

Altersbeschränkung: Laut dem Hotel- und Gaststättenverband Oberpfalz ist das Rauchen in der Öffentlichkeit erst ab 18 Jahren erlaubt. Unter dieses Verbot fällt auch der Konsum von tabakfreien Shishas.

Verstoß: Wer sich über die Altersbeschränkung hinwegsetzt, verstößt gegen das Jugendschutzgesetz und muss laut einer Sprecherin der Polizeiinspektion Regensburg Süd mit Ermittlungen und einem Bußgeld rechnen.

Kontrollen: Ordnungsämter können in Shisha-Bars nicht nur die Einhaltung des Jugendschutzes überprüfen. Die Beamten können auch Kohlenmonoxid-Messungen durchführen. Der zulässige Wert beträgt maximal 30 ppm, also 30 Teilchen pro Million. Ab 200 ppm besteht eine akute Gefährdung. (km)

Ghanem Al Hayal, Chef des Shisha-Cafes „Dubai“ in Regensburg, sagt, er habe seine Hausaufgaben als Betreiber bereits erledigt. In seinem Cafe hat er Kohlenmonoxidmelder installiert, die bei zu hohen Werten laut piepsen. Seine Gäste können die Fenster hinter sich jederzeit öffnen und außerdem gibt es eine Lüftungsanlage mit Zu- und Abluft. Außerdem setzt Al Hayal auf eine spezielle Kokoskohle bei seinen Shishas. „Die stoßen weniger Oxid aus“, sagt der 45-Jährige. Wenn die Shisha richtig vorbereitet und benutzt wird, dann sieht Al Hayal kein Problem. „Wenn jemand aber keine Ahnung hat, dann wird das problematisch.“

Es droht ein Herzstillstand: Dr. Helmut Meyringer, Leiter des Druckkammerzentrums, erklärt Folgen und Gefahren des Shisha-Rauchens.

Das Shisha-Rauchen ist beliebt. Es ist aber aus medizinischer Sicht ein gefährliches Hobby. Warum?



In Shishas entsteht eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid. Das ist ein farb- und geruchloses Gas, das beim Einatmen zu einer Vergiftung führt, der sogenannten CO-Vergiftung. Das Gas macht dem Sauerstoff die Transport- und Bindungsstellen streitig.

Woran merkt man, dass man zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet hat?

Schwerste Vergiftungen können zu Bewusstlosigkeit und sogar zum Kreislaufstillstand führen. In Deutschland gibt es jedes Jahr rund 1000 Todesfälle wegen CO-Vergiftungen. Es gibt aber auch leichtere Fälle. Hier klagen die Patienten dann über Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit.

Das hört sich jetzt fast nach einer Grippe an.

Das stimmt. Erst kürzlich kam es in Baden-Würtemberg zu einem tragischen Fall. Eine junge Familie erlitt wegen einer defekten Heizung eine tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung. Offensichtlich hatte die Familie die Frühsymptome für eine Grippe gehalten. In der Wohnung wurden zahlreiche Grippemedikamente gefunden. CO-Vergiftungen gibt es also nicht nur beim Shisha-Rauchen.

Aber gerade hier gab es in diesem Jahr alleine im Regensburger Caritas-Krankenhaus fünf schwere Fälle. Die Jugendlichen mussten in der Druckkammer behandelt werden.

Damit hatten wir von Januar bis März schon so viele Fälle wie im gesamten Jahr 2017. Die Behandlung müssen Sie sich so vorstellen: Die Patienten liegen in unserer Druckkammer, in der langsam der Luftdruck bis auf zwei Bar erhöht wird. Über eine Maske atmen die Patienten reinen Sauerstoff. Durch die hohe Sauerstoffkonzentration kann das Kohlenmonoxid schneller aus dem Körper verdrängt werden.Was würde passieren, wenn es keine schnelle Behandlung in der Druckkammer gäbe? Nach mehreren Wochen kann es noch zu Spätschäden im Nervensystem kommen. Denkbar sind Gedächtnisstörungen, Parkinson oder auch Schlaganfall-ähnliche Symptome.

