Warum sich die Eiersuche eher am Ostermontag lohnt

Die Ostereiersuche in Bayern wird in diesem Jahr wohl eher ungemütlich - zumindest im Freien. Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für Karsamstag und Ostersonntag, dazu immer wieder Regenschauer und Wind. „Weder Winter, noch Frühling“, sagte der Meteorologe Dominik Smieskol am Mittwoch in München. „Man wird es wahrscheinlich nicht zu lange draußen aushalten.“