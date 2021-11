Anzeige

Großraum Regensburg Warum steckt die Stadt in der Staufalle? Die Verkehrsforscherin Laura Gebhardt hat Antworten auf viele Fragen, die sich genervte Pendler in der Oberpfalz stellen.

Von Andreas Brey

Merken

Mail an die Redaktion Genervte Autofahrer kennen diese Situation im Regensburger Stadtgebiet nur zu gut. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Mehr als 50 Millionen Autos in Deutschland sorgen dafür, dass wir täglich im Stau stehen. Auch in der Oberpfalz ist das ein großes Problem. Aber wie lässt es sich lösen? Verkehrsforscherin Laura Gebhardt spricht mit der Mittelbayerischen über die Hauptprobleme in der Oberfalz, den ÖPNV und ob E-Bikes eine ernstzunehmende Alternative sind.

# Eine einfache Antwort würde lauten: Wir haben ziemlich viele Autos in Deutschland, zuletzt haben wir die 50 Millionen-Marke geknackt. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Häufig liest man Schlagzeilen wie „Abkehr vom Automobil“. Tatsächlich ist das aber eine Entwicklung, die sich eher bei einer kleinen Nutzergruppe beobachten lässt. Und zwar bei jungen Menschen, die in den urbanen Zentren großer Städte leben. Der Großteil der in Deutschland lebenden Menschen fährt nach wie vor Auto. Diese Menschen besitzen ein bis zwei Autos. Im Durchschnitt ist in Deutschland ein Auto mit 1,4 Personen besetzt. Also wird es eigentlich nicht effizient genutzt. Und das ist natürlich auch ein Grund, weswegen so viele Autos unterwegs sind und es zu Staus kommt. Hinzu kommt, dass wir natürlich sehr ähnliche Rhythmen haben, also zur gleichen Zeit morgens das Haus verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Stau gibt es ja nicht den ganzen Tag. Wir haben außerdem gewisse Events, wie z.B. Sommerferien. Das sind die Zeitpunkte im Tages- oder Jahresverlauf, wo es dann einfach zu Staus kommt. Und hinzu kommt auch, dass wir nicht nur mehr Autos haben, sondern generell mehr unterwegs sind. Also nach dem Motto „Höher, schneller, weiter“ sind wir kontinuierlich – wenn man sich mal die Mobilitätsdaten der letzten Jahre anschaut – einfach jeden Tag mehr unterwegs. Im Durchschnitt sind es bei jeder/m Deutschen zirka 40 Kilometer am Tag.

# Viele Menschen hatten die Hoffnung, dass sich die Lage auf unseren Straßen durch den während der Corona-Pandemie gestiegenen Anteil an „Home Office-Arbeitsplätzen“ entspannen würde. Warum wurde diese Hoffnung enttäuscht?

# Ja, wir am DLR haben in der Zeit der Corona-Pandemie eine Studie durchgeführt, bei der wir Menschen zu vier Zeitpunkten befragt haben, wie sie mobil sind. Hierdurch konnten wir viel Wissen über die Mobilität und ein Stück weit über die Veränderungsprozesse in dieser Zeit gewinnen.

# Laura Gebhardt, Verkehrsforscherin

# Es hat sich gezeigt, dass seit der Pandemie mehr Menschen den Pkw nutzen, weil sie das Auto als einen sicheren Raum wahrnehmen. Die Ansteckungsgefahr wird hier als sehr niedrig eingeschätzt, wohingegen der ÖPNV als ein gefährlicher Ort eingeschätzt wird. Der Pkw hat also in der Krise stark gewonnen. Das Fahrrad hat etwas gewonnen, der ÖPNV hat sehr stark verloren. Seit der Pandemie gibt es viel mehr Menschen, die im Homeoffice arbeiten als vorher. Das sind rund 25 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. In der Studie haben wir aber auch herausgefunden, dass die Menschen außerhalb ihrer Arbeitszeit dann aber sehr mobil sind. Wenn ich den ganzen Tag schon daheimsitze, möchte ich vielleicht am Abend oder in der Mittagspause oder am Morgen einer Freizeitaktivität nachgehen. So sind diese Personen trotzdem sehr mobil gewesen. Sprich: Der Einsparungseffekt war nicht besonders stark und das Auto war, wie gesagt, der Gewinner dieser Veränderungen. Die Hoffnung einiger, dass diese Krise womöglich längerfristig zu weniger Verkehr führt, wird sich wohl nicht bewahrheiten.

# Am 19. November findet in Regensburg eine große Mobilitätskonferenz statt. Hoffentlich kommen alle Teilnehmer pünktlich, denn nirgendwo stehen die Menschen in der Oberpfalz häufiger im Stau als auf den zwei Stadtautobahnen A3 und A93. Was sind aus der Sicht der Verkehrsforscherin die Hauptprobleme?

# Na ja, ich kenne Regensburg bzw. die Situation in der Region Regensburg nicht so gut, um diese Frage adäquat zu beantworten. Hierfür müsste eine eigene Studie für Regensburg durchgeführt werden. Aber ganz allgemein sind die steigende Verkehrsnachfrage sowie Stau Themen, die in vielen Ballungszentren dieser Art sehr ähnlich gelagert sind. Wir haben natürlich Pendelverkehre, auch das wird in Regensburg vermutlich nicht anders sein. Es gibt große Unternehmen, wie beispielsweise BMW in Regenburg, wo die Mitarbeitenden, die am Stadtrand wohnen, in die Stadt rein pendeln und dort kostengünstig oder umsonst beim Arbeitgeber parken können. Sprich: Es ist sehr attraktiv, das Auto zu nutzen. Und das tun wahrscheinlich ziemlich viele. Und wenn dann noch hinzukommt, dass die Alternative, also der ÖPNV, nicht besonders gut ausgebaut ist oder es keine gute Taktung gibt, ist diese Alternative natürlich auch nicht besonders attraktiv. Und nach wie vor entscheiden sich dann ganz, ganz viele Menschen, diese Wege mit dem Auto zurückzulegen. Hinzu kommt natürlich auch noch der Güterverkehr. Dieser nimmt auch kontinuierlich zu. Hier könnte man gegegbenfalls durch eine Verlagerung auf die Schiene Verkehr auf den Straßen minimieren.

# Laura Gebhardt, Verkehrsforscherin

# Aber auch die Frage, wie Arbeitswege zurückgelegt werden können oder das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement sollten neu gedacht werden bzw. diskutiert werden. Das heißt beispielsweise, dass Arbeitgeber dem Mitarbeitenden nicht einen Firmenwagen und einen kostenlosen Parkplatz anbieten, sondern vielleicht eine Art Mobilitätsprämie oder ein Mobilitätsbudget bereitstellen. Dies kann ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann für unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen: Carsharing, ÖPNV, vielleicht die letzte Meile mit irgendeinem Micro-Mobil, mit einem Scooter, einem Sharing Rad. Das könnte auch bedeuten, dass ich an meinem Arbeitsort das Rad sicher abstellen kann und duschen kann. Das sind alles Punkte, die es attraktiv machen, nicht nur mit dem Auto, sondern z.B. mit dem Rad anzureisen. Damit der ÖPNV als Option wahrgenommen wird, muss er natürlich auch attraktiv sein. Die Kosten sind meiner Meinung nach an dieser Stelle gar nicht der springende Punkt, sondern eine gewisse Taktung, die Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit.

# In Regensburg wird häufig der schlechte Öffentliche Personen Nahverkehr kritisiert. In einer IHK-Umfrage hieß es: zu wenige Schienenverbindungen in den Landkreis, kein 30-Minuten-Zugtakt im Großraum Regensburg. Wäre ein kostenloser ÖPNV die Lösung in Ballungsräumen?

# Ein schlechter kostenloser ÖPNV ist sicher keine gute Lösung. Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiv sein und eine gewisse Taktung haben, damit er als tatsächliche Option von den Menschen wahrgenommen wird. Die Idee, den ÖPNV kostengünstig oder kostenlos anzubieten, wurde oder wird ja bereits von ein paar Städten erprobt. Wien ist ein sehr prominentes Beispiel mit dem 365 Euro Jahres-Ticket. Damit kann ich für einen Euro am Tag flatratemäßig durch Wien fahren. In Wien ist sehr eindeutig festgestellt worden, dass der Anteil der Personen, die den ÖPNV nutzen, mit der Einführung dieses günstigen Tickets gewachsen ist. Interessant ist dann noch einmalgenauer in die Daten zuschauen und sich beispielsweise zu fragen: Woher kommen die neugewonnenen ÖV-Fahrerinnen und -fahrer? Unter ihnen sind nämlich auch viele Fahrrad fahrende und zu Fuß gehende. Der Idealfall ist natürlich ein anderer, und zwar, dass auch mehr Menschen, die normalerweise eher das Auto nutzen, auf den ÖPNV umsteigen. Was man sich als Kommune natürlich auch bewusst machen muss, ist, dass bei einem kostenlosen ÖPNV womöglich ein Loch im Haushalt entsteht. Das ist Teil der Abwägung. Die Tickets decken in der Regel zirka 70 bis 75 Prozent der Kosten ab, das ist in der Regel die Kostendeckungsquote. Und wenn das Ticketentgelt wegfällt, dann muss eine Kommune eben an anderer Stelle sparen und schauen, wie sie das finanzieren kann. Per se zu sagen, dass mit einem kostenlosen ÖV alle Probleme gelöst sind, ist sicher falsch. Ich glaube, ein guter Weg wäre den ÖV attraktiv zu gestalten und beispielsweise, eine enge Taktung und gute Erreichbarkeit zu gewährleisten. Als positives Beispiel ist der geplante Hamburg-Takt. Hamburg möchte, dass bis 2029 jede/ r Hamburgerin oder Hamburger von jedem Flecken der Stadt innerhalb von 5 Minuten wegkommt und im Idealfall im 5 Minuten Takt. Das ist natürlich ein sehr attraktives Angebot. Zusätzlich kann man natürlich darüber nachdenken, ob man auch durch einen günstigen Tarif, Verlagerungsprozesse zu Gunsten des ÖV beschleunigen kann.

# Die Zahl der E-Bikes steigt, viele Menschen fahren dadurch in Ihrer Freizeit mehr Rad, aber für den Weg zur Arbeit ist das E-Bike für viele noch immer keine wirkliche Alternative. Woran liegt das? Und was müsste konkret für Radpendler verändert werden?

# Fast zwei Millionen E-Bikes wurden 2020 in Deutschland verkauft, das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um über 40 Prozent. Das ist eine beeindruckende Zahl, finde ich. Sicherlich hat auch die Corona-Pandemie etwas dazu beigetragen, weil es eben auch ein Individual-Verkehrsmittel ist, auf dem ich alleine sitze und auf dem die Ansteckungsgefahr sehr gering ist. Auf Arbeitswegen kann ich mir vorstellen, dass es häufig zwei Probleme gibt. Zum einen komme ich nach vielleicht fünfzehn, zwanzig Kilometern an meiner Arbeitsstelle an und habe dort vielleicht nicht die entsprechende Infrastruktur, sprich einen sicheren Ort, wo ich das Fahrrad parken kann und wo es nicht gestohlen wird. Vielleicht fehlt auch eine Dusche, um sich frisch zu machen und sich umzuziehen. Das ist vielleicht ein Punkt. Der andere ist natürlich die Infrastruktur, was Fahrradwege anbelangt.

# Morgens in den Rush-Hour-Zeiten sind die Straßen voll und die Radwege, wie wir sie heute kennen und die aus ja Jahrzehnten zurückliegenden Zeiten stammen, stellen in der Regel nur eine Spur bereit. Aber mittlerweile haben wir ganz unterschiedliche Arten von Fahrrädern, die auf dieser einen Spur dann unterwegs sind. Auf diesem einen Radweg haben wir Touristinnen und Touristen, die langsam mit ihrem ausgeliehenen Fahrrad fahren. Dann haben wir die E-Bikes, die sehr schnell fahren. Wir haben Lastenräder, mit denen eins bis zwei Kinder transportiert werden. Wir haben also ganz unterschiedliche Tempi dieser unterschiedlichen Fahrräder. Und da kommt es natürlich zu Konflikten und es kann natürlich auch zu gefährlichen Situationen kommen. Investitionen in eine hochwertige Fahrradinfrastruktur sind daher sicherlich ein ganz wichtiger Punkt.

# In München gab es im vergangenen Jahr viele Diskussionen, wem der Raum in der Stadt gehört? Autospuren, Autoparkplätze, Fußwege, Radwege: Ist der Platz in Deutschlands Städten ungerecht verteilt?

# Ja, das finde ich total spannend und eine wichtige Frage. Ich bin ganz froh, dass sie die gestellt haben, weil wir auf der einen Seite diesen tatsächlichen politischen Wunsch nach neuen Mobilitätslösungen und Angeboten artikulieren, und dann kommen neue Angebote auf den Markt - beispielsweise E-Scooter oder andere Mikro-Mobile -aber auf der anderen Seite geben wir ihnen eigentlich keinen Raum. Sie fahren dann zusätzlich auf den existierenden Fahrradwegen oder verbotenerweise auf Gehsteigen. Dort kommt es zu Konflikten oder zu Unfällen. Sie stören auf dem Gehsteig, aber irgendwo müssen sie ja abgestellt werden. Sie kennen die Schlagzeilen zu Fußgängern, die über E-Scooter stolpern sicher. Da entsteht ganz viel Missmut. Und am Schluss schimpfen alle auf diese neuen Sharing-Angebote. Ich motiviere die Menschen immer dazu, das Thema ein bisschen anders herum zu sehen: Wir räumen dem Auto nach wie vor eine privilegierte Position in unseren Städten ein. Wir haben wahnsinnig viele kostenlose Parkplätze. Wenn ich mich auf die Straße stelle und nach rechts und links schaue, dann säumen parkende Autos jede Straße und wir haben uns daran gewöhnt. Unsere Ästhetik hat sich daran gewöhnt, dass das zum Stadtbild gehört. Aber eigentlich müssten wir hingehen und sagen: Okay, wir haben neue Umstände, wir haben ja neue Ziele, wir haben neue Verkehrsmittel auf den Markt. Wir wollen diese Transformation urbaner Mobilität. Und dann müssen wir über eine Neuverteilung des Raums nachdenken. Da geht es sicherlich auch mit einher, Parkraum umzuwidmen – zu Freiflächen, Grünflächen, Flächen für Fahrräder, für aktive Modi, für Fußgängerinnen und Fußgänger.

# Laura Gebhardt, Verkehrsforscherin

# Immer wieder werden Forderungen laut, Innenstädte generell für Autos zu sperren. Denn Stau, Lärm und Luftverschmutzung beeinträchtigen die Lebensqualität. Ist die Forderung zu radikal aus Ihrer Sicht? Und was wäre die Folge?

# Ich habe jüngst die Zahl gelesen, dass über 50 Prozent der Deutschen autofreie Bereiche in Städten befürworten. Ob diese Maßnahmen zu radikal sind, kann ich aus verkehrswissenschaftlicher Sicht nicht beantworten, weil es eher eine politische Frage ist. Meine Kollegen am Institut simulieren beispielsweise, was die Folgen von solch einer Sperrung sein könnten. Die Konsequenzen von Innenstadtsperrungen sind natürlich vielseitig. Das sind zum einen positive Aspekte, wie eine Reduktion von Emissionen und damit einhergehende verbesserte Luftqualität. Oder auch eine Lärmreduktion. Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt würde steigen. Zum anderen würden Fragen der Erreichbarkeit aufkommen. Damit einher geht sicher auch ein Bedarf an Parkplätzen am Stadtrand, also an den Stellen, wo die Menschen mit dem Auto von den Rändern Richtung Innenstadt fahren. Mit einer Sperrung müsste man sich eben gewisse Fragen stellen. Zum Beispiel: Wie leitet man diesen Verkehr um? Welchen Bedarf an Parkplätzen gibt es? Wie müssen Mobilitätsangebote dann gestaltet sein?

# Es gibt ein prominentes Beispiel aus Stockholm, wo eine City-Maut eingeführt wurde. Hier gab es also keine komplette Sperrung, jedoch eine Bezahlung für das Hineinfahren in die Stadt. Diese Entscheidung hat durchaus zu stark reduziertem Verkehr geführt und natürlich zu reduzierten Emissionen. Die Menschen in Stockholm haben das sehr positiv bewertet. Zudem hatte sich die Bürgerschaft in einem Referendum vorab für die City-Maut ausgesprochen). Man sieht in Stockholm auch, dass viele Berufspendlerinnen und -pendler auf den ÖPNV umgestiegen sind. Gleichzeitig hat man hier auch einiges dafür getan den ÖPNV möglichst attraktiv zu gestalten – und zwar gerade für den Pendlerverkehr.

# Glauben Sie, dass Dinge wie Car-Sharing oder Autonomes Fahren auf Sicht unsere Mobilität entscheidend verändern werden?

# Diese Frage hat immer ein bisschen etwas davon in eine Glaskugel zu schauen. Bei dem Thema Automatisierung und voll automatisiertes Fahren ist im Prinzip alles möglich. Ich kann mir zum einen ein Horrorszenario, also für mich persönlich, vorstellen. Das würde bedeuten, dass Autofahren noch attraktiver ist, weil ich in meinem automatisierten Pkw sitze und nicht mal mehr lenken muss. Ich kann nebenher z.B. Textnachrichten schreiben, etwas lesen, mir die Fingernägel lackieren, irgendwas tun. Wenn das das Zukunftsszenario ist, dann werden noch mehr Menschen Autofahren sehr attraktiv finden und es werden noch mehr Menschen allein in Autos sitzen. Das wäre nicht das, was ich mir wünsche. Wenn wir aber dem Sharing-Gedanken und auch vor allem dem Ride-Sharing folgen, können wir uns ein Szenario vorstellen, in dem wir weg vom Besitz gehen und Menschen sich, in den Situationen, in denen sie ein Auto brauchen, ein Fahrzeug teilen. Das könnten sogenannte on demand Shuttles sein. So ein Fahrzeug kann ich rufen, wenn ich es brauche. Das Shuttle ist innerhalb von ein paar Minuten da. Ich fahr dann zum Beispiel zum Arzt. An der nächsten Straßenecke steigt jemand ein, der fährt zur Arbeit und wir teilen uns quasi eine Fahrt. Ich bin dann ggf. multimodal unterwegs. Ich nutze ein Auto, wenn ich es brauche. Und wenn schönes Wetter ist, fahre ich mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß. Das wäre ein Szenario, das potenziell zur nachhaltigen Transformation städtischer Mobilität beitrage könnte.

# Ein großes Thema ist der Klimaschutz: Welchen Beitrag können Mobilitätskonzepte zur Erreichung der deutschen Klimaziele leisten?

# Die Frage, mit welchem Antriebsstrang ein Fahrzeug ausgestattet ist, ist natürlich eine wichtige. Wenn wir zunehmend oder ausschließlich elektrisch unterwegs sind, können natürlich Emissionen eingespart werden. Neue Mobilitätskonzepte, wie zum Beispiel Klein- und Leichtfahrzeuge, können auch einen großen Beitrag leisten. Jeden Tag finden in Deutschland 30 Millionen Pkw-Fahrten unter 2 Kilometern statt. Das sind sehr kurze Strecken, die man gut ohne Pkw zurücklegen kann, mit einem E-Scooter, einem Fahrrad, einem Lastenrad, einem Pedelec. Neuerdings gibt es immer mehr Kleinst-Fahrzeuge wie zum Beispiel den Renault Twizzy, in denen eine Person sitzt und die elektrisch betrieben sind. Für solche elektrischen, Klein- und Leichtfahrzeuge sehe ich durchaus ein Potenzial, denn wenn man die hierdurch eingesparten Kilometer und die damit verbundenen Emissionen aufsummiert, kann dies natürlich etwas zum Klimaschutz beitragen. Aber auch hier ist ein Maßnahmenbündel notwendig, denn mit dem Fahrradfahren oder der Elektromobilität allein werden wir es nicht schaffen, die deutschen Klimaziele zu erreichen. Veränderungen müssen an ganz vielen Stellen stattfinden.