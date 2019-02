Humor Was Birgitt Binder macht, wird Kult Die Künstlerin mit einer abenteuerlichen Karriere mischt im „Jabobmayer“ in Dorfen die Kabarett-Szene auf.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Birgitt Binder, die einstige Wirtin der Dorfener Kultkneipe „Soafa“, managt jetzt das gesamte Kulturprogramm des „Jakobmayer“. Fotos: Lila Bilder, Schabel

Als Frontfrau mit entrückten Tanzeinlagen singt Birgitt Binder alias Börtschi (2. v. l.) ganz „Überdaggelt“ – so der Titel der aktuellen CD.

Dorfen.Lila Strümpfe, rote Stiefeletten, rotes Kleid und rote, nicht zu übersehende Ohrringe. Das muss sie sein, die Börtschi, alias „Soafa-Birgit“, bürgerlich Birgitt Binder. Bunt ist ihre Lieblingsfarbe, immer schon und mehr als ihr stylisches Markenzeichen. Was Birgitt Binder plant, wird bunt, kommt an.

Mit bayerischer Natürlichkeit und ungezwungener Fröhlichkeit geht sie auf Menschen zu. Sie weiß, sie kann es, denn sie blickt auf eine intensive Zeit zurück und strahlt. „I bin a Wuide“. Als hätte es keine Tiefen gegeben, empfindet sie ihr Leben wie eine Perlenkette von Highlights, weil sie immer das machte, was sie machen wollte und darin erfolgreich war, immer einen Schritt weiterkam, selbst wenn alles zu Ende zu sein schien.

„Soafa“ als erstes Highlight

Birgitt Binder, in Bad Reichenhall geboren, ist in Giesing zwischen Isar und Perlacher Forst aufgewachsen. „Des is mei Heimat“. Geerdet im Arbeiterviertel mit zwei Fußballvereinen hat sie dazu gehört, ein Freigeist durch und durch. Sie jobbte sich durchs Leben, zuerst beim Tierarzt, als Bedienung auf der Wies´n, auf dem Tollwood-Festival. Im Münchner „MUH“ wurde sie gleich vom Chef des Hauses Uwe Kleinschmidt als Köchin eingestellt. „Das war schon sehr abenteuerlich“, bemerkt Börtschi, so ihr Spitzname in der Münchner Szene. Das Beste war „Ich lernte viele Musiker und Kabarettisten kennen“.

Aufs Land hinaus wollte sie eigentlich gar nicht. Trotzdem hielt sie mit Uwe Kleinschmidt wegen hohen Münchner Mieten Ausschau nach anderen Räumlichkeiten im Umfeld. In Dorfen entdeckten sie eine kleine Kneipe. Es wurde aber nicht Kleinschmidts „MUH“, sondern Börtischs „Soafa“ ganz in Eigenregie. Sie selbst, nun die „Soafa-Birgit“, mietete sich in ein altes Schulhaus im nahen Eibach ein.

Jetzt kamen die Künstler aufs Land, auch wenn die Bühne nur vier Quadratmeter groß war. Die Stimmung war umso wilder. Von 1984-89 mauserte sich die „Soafa“ in ein sehr frequentiertes Kabarett, mit 160 Stühlen immer wieder hoffnungslos überbelegt, aber die Brandschutzverordnungen waren damals noch nicht so streng. Das Management war einfach. Ein Anruf von Börtschi genügte, und der Termin stand fest. „Die Gage gab´s danach bar in die Hand“ und die besten bekamen den „Soafa“-Orden, eine eigenhändig vergoldete Seife an einer Schnur. „Es war eine kreative Zeit“. Jeder Künstler hatte sein Publikum. Sigi Zimmerschied war einer der größten Stars auf ihrer Bühne, und auch Georg Ringsgwandl, der Börtschi sogar ein Lied widmete, die „Birgit von der Soafa“. Als der Vermieter keine Renovierungen vornehmen wollte, hieß es schweren Herzens Abschied nehmen.

Ein Jahr reiste Soafa-Birgit ganz allein durch Afrika und Asien. Bei der Rückkehr suchte Hans Söllner gerade eine Managerin. Jetzt ging die Reise acht Jahre lang kreuz und quer durch Deutschland, die Schweiz und Südtirol, teilweise per Fahrrad und mit einem immer größeren Erfahrungsschatz. Wer denn sonst als sie hatte so viel Wissen, Kontakte und Können, um den „Jakobmayer“ programmmäßig neu zu definieren?

Und nebenbei „Isarschixn“

Als der Jakobmayer am 11. 11. 11 nach der Renovierung wieder „Aufgspeard“ wurde, ging mit den Biermösl Blosn, Hans Söllner und Alfred Mittermeier gleich die Post ab. Seitdem geben sich die bayerischen Künstlergrößen, die Urgesteine und neuen Kabaretttalente im „Jakobmayer“ die Türklinke in die Hand.

Die Stadt übernimmt die organisatorischen Aufgaben, Börtschi Binder die Programmgestaltung und die verblüfft jeden Monat aufs Neue. Im Februar gastierte zum ersten Mal sogar eine Tanzshow. 16 Kubaner machten die „Pasíon de Buena Vista“ erlebbar.

Drei bis vier Mal in der Woche ist Programm, darunter auch Vereins- und Geburtstagsfeiern, Firmen- und Faschingsfeste, Oper- und Theaterinszenierungen, organisiert von den Jakobmayer-Freunden. Und im angebauten Kino gibt es fern vom Cinemaxx-Mainstream ein bunt gemischtes Programm aus unterschiedlichsten Filmgenres.

Nur eines fehlte noch. Börtschi wollte wieder einmal selbst auf die Bühnenbretter. 2007 gründete sie mit Andrea Lenz und zwei anderen Musikerinnen die „Isarschixn“. Sie coverten Songs, überschrieben Sons mit eigenen Texten und kreierten ein eigenes freches Musikkabarett. Ende Februar ist derzeit Künstlerpause. „Das Schixn-Floß muss mal in die Werft.“