Kommunalwahl Was die Wähler wissen sollten Am 15. März stehen in Bayern die Kommunalwahlen an. Sie gelten als kompliziert. Wir beantworten dich wichtigsten Fragen.

Regensburg.Die Kommunalwahlen finden alle sechs Jahre in Bayern statt und gelten als kompliziert. Man macht nicht nur ein Kreuz bei einer Person oder einer Partei. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, sich seine eigene persönliche Favoritenliste an Gemeinde-, Stadt- oder Kreisräten quer über die Parteien hinweg zusammenzustellen. Wie die fast 40000 Mandatsträger bestimmt werden, wo es besonders spannend wird und was man alles zu den Wahlregularien wissen muss, hat die MZ-Autorin Isolde Stöcker-Gietl recherchiert. Die Grafik von Lissi Knipl-Zörkler verschafft einen Überblick.

Wann wird gewählt?

15. März 2020

Wie oft finden in Bayern Kommunalwahlen statt?

Alle 6 Jahre (Landtag alle 5 und Bundestag alle 4 Jahre)

Wer wird gewählt?

Insgesamt werden 39.500 Mandatsträger bestimmt: Bürgermeister, Gemeinderäte, Landräte, Kreisräte, Oberbürgermeister und Stadträte. Die Wahlberechtigten müssen vier Stimmzettel ausfüllen.

Wer darf wählen?

Wählen dürfen alle Deutschen und EU-Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens zwei Monaten den Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen (in der Regel ihren Hauptwohnsitz) in der jeweiligen Kommune haben.

Die Wahlen im Netz Ergebnisse: Auf www.mittelbayerische.de finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse aus allen Gemeinden des MZ-Gebietes.

Vor der Wahl: Schon jetzt werden Sie auf www.mittelbayerische.de/kommunalwahl umfassend informiert. Lesen Sie mehr über den Wahlkampf und die Kandidaten in den unterschiedlichen Gemeinden und Landkreisen.

Wer darf kandidieren?

Als Kreisrat oder Gemeinderat darf jeder EU-Bürger kandidieren, der mindestens 18 Jahre alt ist und seit drei oder mehr Monaten in der jeweiligen Kommune wohnt. Nicht wählbar als Kreisrat oder Gemeinderat ist, wer sein Wahlrecht verloren hat oder im Gefängnis sitzt. Dasselbe gilt für die Wahl der hauptamtlichen Kommunalpolitiker, also zum Beispiel der Landräte und meisten Bürgermeister. Bei ihnen kommt allerdings noch eine wichtige und umstrittene Einschränkung hinzu: Sie dürfen an ihrem ersten Amtstag (das ist üblicherweise der 1. Mai 2020) noch keine 67 Jahre alt sein.

Wo wird gewählt?

Gewählt wird am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr in dem Wahllokal, das von der Kommune in der Wahlbenachrichtigung mitgeteilt wurde.Die Wahlbenachrichtigung geht allen Wahlberechtigten spätestens drei Wochen vor dem Wahltag zu.

Alternativ können die Stimmen per Briefwahl abgegeben werden. Die Unterlagen können per Antrag beim zuständigen Wahlamt angefordert werden. Der Wahlbrief mit den ausgefüllten Stimmzetteln und dem unterschriebenen Wahlschein muss bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag (15. März 2020) im Wahlamt angekommen sein – per Post oder persönlich eingeworfen.

Wie viele Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte werden gewählt?

Jeder Wähler hat bei der Kommunalwahl so viele Stimmen, wie es Sitze im jeweiligen Gremium gibt. Die Größe der Gemeinde- und Stadträte schwankt stark: Nur acht Sitze haben die kleinsten Gemeinderäte (in Orten mit weniger als 1000 Einwohnern), die größten Stadträte hingegen gibt es in Nürnberg (70 Sitze) und München (80 Sitze). Die Sitze im Kreistag hängen von der Größe des Landkreises ab. Die kleinsten Kreistage haben 50 Sitze, Landkreisen ab 150.000 Einwohnern stehen 70 Sitze zu.

Warum gibt es Stichwahlen?

Ein Kandidat, der sich zum Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Landrat wählen lassen will, muss mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Je mehr Kandidaten sich zur Wahl stellen, desto schwieriger wird es, dieses Ziel bereits im ersten Wahlgang zu erreichen. Schafft es keiner der Kandidaten, dann gehen zwei Wochen später die beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten, in eine Stichwahl. Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Herrscht Stimmengleichheit, wird gelost.

Was bedeutet panaschieren und kumulieren?

Auf dem Stimmzettel der Landräte und (Ober-)Bürgermeister dürfen die Wähler nur ein Kreuz machen, sonst ist er ungültig. Schwieriger wird es bei den Gemeinde-, Stadt- und Kreisräten. Hier bietet das Wahlrecht die Möglichkeit zu kumulieren und zu panaschieren.

Kumulieren heißt, dass man einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben kann. Panaschieren ermöglicht es dem Wähler „bunt“ zu wählen und so mehrere Parteien und Wählergruppen zu berücksichtigen. Und jetzt wird es kompliziert: Der Wähler kann auch eine vorgeschlagene Liste über das Listenkreuz als Ganzes annehmen oder – nachdem er einzelne Kandidaten bedacht hat – die restlichen Stimmen einer Liste geben. Dadurch erhält jede sich bewerbende Person in der darin aufgeführten Reihenfolge eine Stimme. Es ist möglich, innerhalb der Liste einzelne Kandidaten zu streichen, denen man keine Stimme geben möchte.

Wie wird die Kommunalwahl ausgezählt?

Bei der Auszählung werden die Stimmen für alle Kandidaten einer Liste zusammengezählt. Danach entscheidet sich, welche Liste wie viele Sitze im neuen Gemeinderat oder Kreistag besetzen darf (und zwar neuerdings nach dem Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguё/Schepers, da andere Rechenmethoden größere Parteien oft leicht bevorzugten). Die Mandate bekommen diejenigen Kandidaten dieser Liste mit den besten Einzelergebnissen – also nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie sie auf dem Wahlzettel stehen. Denn da die Wähler einzelnen Kandidaten mehrere Stimmen geben können, rücken bekannte und beliebte auf ihrer Liste oft nach vorne, sie werden „nach vorne gehäufelt“.

Gibt es eine Fünf-Prozent-Hürde?

Nein. Bei der Kommunalwahl 2020 gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde. Alle Kandidaten kommen in einen Gemeinde- oder Stadtrat, wenn sie genügend Stimmen für einen Sitz erhalten.

Das Wahlgeheimnis

Die Stimmabgabe muss sowohl im Wahllokal als auch bei der Briefwahl geheim erfolgen. Im Wahllokal müssen die Stimmzettel deshalb zwingend in der Wahlkabine oder hinter dem Sichtschutz gekennzeichnet und gefaltet werden. Es darf sich immer nur eine Person in der Wahlkabine oder hinter dem Sichtschutz aufhalten.