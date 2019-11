Landwirtschaft Was kommt nach Glyphosat? Das umstrittene Unkrautgift wird demnächst verboten. Zwei Experten erklären, welche Auswirkungen das für die Landwirte hat.

Von Katharina Kellner

Merken

Foto: Gabbert/dpa

Regensburg.Wo Glyphosat hinkommt, wächst buchstäblich kein Gras mehr. Seine Effizienz macht den Unkrautvernichter bei Bauern so begehrt und zugleich so unbeliebt bei Naturschützern. Sie kritisieren die fatalen Auswirkungen des Totalherbizids für Insekten, Vögel und das Trinkwasser. Der Stoff, an dem sich die Geister scheiden, ist in Deutschland demnächst Geschichte: Sein Einsatz soll ab Anfang 2024 verboten sein – dann, wenn die EU-Zulassung ohnehin ausläuft. Doch was kommt nach Glyphosat? Welche Ersatzstoffe oder alternativen Methoden gibt es und welche Veränderungen kommen auf die Landwirte nach dem Verbot zu?

### ############# ##### ########

######## ##### ##### ######### ### ####### ### ######### ### ### ### ## ########### ############ ############# ###########. ###### ##### ## ###### ####### ##### ## ######### #####: ########### ######### ######## ####, ## ## #########, ######### ########## #### ### #######. ### ### ########### ########### ######## ####### ####### ###### ##########. #### ######### ### ######### ## ########### ########, ##### ######## ##### ######: „## ### ###### ###### ####. #### ### ####### ##### ## ###, #### #### ### ######## #############.“

######## ########## ####### ########## ##### ### #-################### (#### ####) ## ########. ### ##### ### ### #########-########### ## ########. ######## ### ########### ######## ##### ### ############# ######## ########. ## ##### ### ######## ### ########, ######### ### ######. ### ##### ### ######## #### ## ### ############ ############. ########## ###### ### ##########, ### ### ######### #####: „### ##### ## ##### #################### ####, ### ## ### ############## ########## ###### ####, ######## #### ### ## #####.“ ### ########### ### ####### ##### #### ###### ######## ######, #### #### ########## ###### ###### ############ ### ### ######. #####: „####### ### ### ######### ##### ###########, ## ####### ## #############. ##### ######### ######### #### ######### #### ######, ### #### ### #### ##### ################### ######. ############# #### ### ###### ##### ##### ### ###########.“ ### ### ##### #######, #### #### ##### ##### ####### ############### „## ### ########“ ####.

### ###### ######### #### ## ###########

########## ###### ####: ### ###### ### ######### #### ##### #### ######### ## ######## ##### #######: „### ### ######## #### ###############.“ ### ###### ### ## #### ###### #######, ### ###### #### ####### ###############. ######### #### ## ## ########## ######, ## ### ###### #### ##### ###. ########## ##### ### ######## ####### ## ####### ### ### ######### ### ### „############ ######“. ## ####: „### #### ### ####### ##### ########### #### ############## ### ##### #### #############. #### #### ### ##### ########## ###### #### ### ### #### ############# #######.“ ## ####### ###### ### ## ########, #### ### ####### ############. #### ################ ### ##### ### ##### ##### ### ######## ####### – ##### ####### #### ############### ###########. ## ######### ### ########## ### ######### ### ### ################ #######- ### #################: ######### ###### #### ################ ##########.

########## ##########, #### ### ####### ############ ###### ### ######## ########### ### ############# ######: „### ##########, ### ### ############, ###### ####### ##### ###############, ### #### ### ######### #########.“ #### ####### ### ### #### ########### #################### ############ ######### ##### ############: ############### ### ########## ########### #### ########## ## ### ##############: ####### ### ###### #### ##### ###### ### ###### ######### ### ###### ###########. ## #### #### ### ############### ####### ######. #### ### ######### ### ### ###### ###### ########.

#### ########## ### „######### ########## #### ###### #######. ## #### ## ## ##################### ###### ######, ### ############### ####.“ #### ##### ###### „## ######## #### ############## #########“, ### ################## ##### ### ########. ######### ### ## ######, „#### ## #### ######## ########## #####, ## ########### ########## #######.“ ### #### ## „## ####### ###### ########## #####, ## ##### ## ##### ########## ###.“ ########## #### #### ####: „### ###### ## ############## ##########, ## ## ###### ####.“ ### ########## ## ######### #### ######## ####### #######: ######### ###### ## ####### ######### ###.

####. ######## ##### ### #########-###### ########## ######## ### #### #######. #### ## ######, ###### ##### ### ####### ## ######### ### ### ####### ### ################# ######### ## ########### „######## ########“ – ### #### ### ### #### ### #### ########### #### #### ###### ######## ######### ###### ####. „###### ######### ######### ######### ######, ##### ### ##### ######### – #### ##### ########### #### ################ #####. ### ##### ###, #### ### ######. #### ## ######, ### ### #### #### ######### ######, ####### ### ##### ####### #########. ### ### #### ########.“

### ###### #### ######## #####

######## #### ## ### #### #### ######, ### ### ##### ### ############# ######### ############: „############### ############ ### ####### ## ###### – #### ###### ### ######### – ### ########## ### ##### #### ## ### ########.“ #### ### ##### ##### ######### ###### ### ##### #### ###################### ###, ### ### ### ###### ### ### ##### ######: „### ####### ### #####, ########### ### #######, ### ######## ###### ### ### ###### #### ### ############## ###### ### ####### ##. ##### ############### ######### ############ ##########, ### ### ######## ### ######### ############.“ ### #### ##### ######### #### #### ### ########### ### ################. ### ### ######### ## ######, ### ####### ###### ### ### ### ################, #### ########: „### ######### ## ### ### ### ## ########## ###### ##### #######, ### ##### ####### ####### #####: „### ##### ### ####### ##### ####### ####. ##### ###### ### ######, ########## ## ########, ##### ########### ## ###########, #### ######## ### #### ##### ################.“

### ############### ######## ####### ######## ### ## ### ## #### ### ######: „### ###### ###### ##### ###########, #### ##### ##### ### ### #########. ## ### #######“, #### ##. #### ############# ### ## – ### ####- ### #######: „## ####### ################## ########## #########.“ #### ## ######## #### ### ######### #### ######### ## ######### ######## ########### #### „### ### ### ## ##############“, ### ######## ## ######, ## ## ####### ############ ####, ### ######## ### ### ################. „#### ### ###### #####, #### ### ######, #### ######### ############## ## #########.“

######## ####, ## #### „#### ### ########## ## ###. ###### ### ### ###### #####.“ ## #### ## ### „#### ####### ###########“, ########### ######### ### ### ##### ### ################ ## ##########, „## #### ### ## #### ########## ###### ######## ### ###### ### #########, ###### ########## ### #### ### ### ####### ###“. ############### ####### ##### ### ##### #######: „### ####### #### ### ########### ##### ### ######, ### #########, ### ################. ######### #### ##### ######## ## ####, #### ### #####, ## ### ##### ###### ### ### #########.“