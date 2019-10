Für den Straßenbau gilt die treffende Devise: Wer Straßen sät, wird Verkehr und Stau ernten. Wer um Regensburg mit dem Auto fährt, kann ein Lied davon singen. Besonders lästig ist das hohe Aufgebot von Lkw, die stinken und die Straßen verstopfen. Für die Unternehmen in der Region ist die Straße nach wie vor der wichtigste Transportweg für ihre Güter. Doch wie könnte es anders auch sein? Denn es hapert beim dringend nötigen Ausbau der Schienen. Für Unternehmen rechnet sich der Umstieg bislang wirtschaftlich nicht. Das muss sich ändern, der Wechsel auf ökologische Verkehrsträger muss attraktiver werden. Besser heute, als übermorgen.

Wer Gleise sät, wird mehr Güterverkehr auf der Schiene ernten.



Die Devise lässt sich auf den Zugverkehr übertragen: Wer Gleise sät, wird mehr Güterverkehr auf der Schiene ernten. Denn Schienenbau ist Angebotspolitik. Ist das Angebot da und ist es wirtschaftlich, gibt es für die Unternehmen einen Anreiz zum Umstieg. Gerade für lange Transportwege könnte es so schnell eine bessere Alternative zum Lkw geben. Doch dafür müssen auch schnell die längst überfällige Elektrifizierung und der Gleisausbau her.

Die Wende hin zu klimaschonender Mobilität ist ein wichtiges Instrument, um diese Krise noch halbwegs glimpflich zu bewältigen.



Wir stecken mitten in einer Klimakrise. Die Wende hin zu klimaschonender Mobilität ist ein wichtiges Instrument, um diese Krise noch halbwegs glimpflich zu bewältigen. Bislang ist die Bilanz im Verkehr erschütternd: Seit 1990 sind die CO2-Emissionen hier nicht gesunken, obwohl sich der ökologische Schaden in dieser Zeit sehr wohl vergrößert hat. Was man sät, das erntet man – diese Devise sollte der Verkehrsminister schleunigst ernst nehmen, gerade weil er selbst in der Krise steckt.