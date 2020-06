Anzeige

Coronavirus Was sich ab Montag in Bayern ändert Am 8. Juni treten weitere Corona-Lockerungen in Kraft. Fitnessstudios dürfen zum Beispiel wieder öffnen. Ein Überblick.

Sportler trainieren am Morgen vor einer Fensterfront im Sonnenaufgang auf dem Laufband. Ab 8. Juni dürfen Fitnessstudios in Bayern wieder öffnen.

München.In Bayern werden die Maßnahmen gegen die erneut gelockert. In einem nächsten Schritt endet mit dem 8. Juni für Fitnessstudios, Tanzschulen und Freibäder die Corona-Zwangspause. Kultureinrichtungen müssen noch eine Woche länger warten. Ein Überblick.

Freibäder: Frei- und Strandbäder bereiten sich auf den Saisonstart vor – weniger Besucher, Abstand und in bestimmten Bereichen Maskenpflicht heißt es auch hier. vor Ort sein können. Rutschen und Sprungtürme bleiben geschlossen. Besucher werden außerdem gebeten, Tickets online zu erwerben. Die Regensburger Bäder öffnen ab 11. Juni, erlaubt wäre es ihnen schon ab 8. Juni.

Fitnessstudios Der Verzicht auf Fitnesskurse und Krafttraining war eines der großen Themen in der Corona-Krise. Nun dürfen Sportler zurück in die Fitnessstudios – unter Auflagen. Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie in den Sanitäranlagen gilt eine Maskenpflicht, es muss regelmäßig gelüftet und ausreichend Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. Um Abstandsregelungen einzuhalten, werden gegebenenfalls ein Teil der Kleiderschränke in den Umkleidebereichen sowie ein Teil der festinstallierten Trainingsgeräte gesperrt bleiben, wie ein Sprecher des Landesverbandes für Bodybuilding, Fitness und Kraftsport in München sagt. Die Studios hätten Zeit gehabt, sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. Der Sprecher geht davon aus, dass der Start problemlos klappen dürfte.

Mannschaftssport: In Teamsportarten darf im Freien wieder mit bis zu 20 Menschen trainiert werden. Allerdings müssen hier die Namen der teilnehmenden Personen dokumentiert und vier Wochen lang aufbewahrt werden, um gegebenenfalls Infektionsketten rückverfolgen zu können.

Tanzschulen: Tanzschulen dürfen ab dem 8. Juni ebenfalls öffnen. Getanzt wird allerdings nur mit festem Partner oder kontaktlos. Ansonsten müssen sich die halten, so sind beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie in den Sanitäranlagen Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.

Kultur: Wie sieht in der Kulturbranche der Zeitplan aus? Seit dem 30. Mai gibt es wieder verschiedene Bildungsangebote mit Präsenzkursen. Ab dem 15. Juni folgt der nächste Öffnungsschritt: Konzerte, Theater und andere Kulturveranstaltungen sind dann in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Personen erlaubt, im Freien mit bis zu 100 Personen. Die Zuschauer müssen Masken tragen. (ri/dpa)

Weiterhin gelten in Bayern das Abstandsgebot, die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkung: