Corona Was von nun an in Bayern erlaubt ist Die Beschränkungen in Bayern sind nun minimal lockerer. Was hat sich geändert, was ändert sich noch in der Zukunft?

Regensburg.Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten in Bayern seit Ende März strenge Ausgangsbeschränkungen. Weil die Maßnahmen erste Wirkung zeigen, werden die Beschränkungen ab Montag, 20. April, schrittweise ein wenig gelockert. Neu ist zudem die Maskenpflicht am kommenden Montag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte die Änderungen vor. Wir liefern hier einen Überblick.

Das gilt künftig in Bayern:

Ausgangsbeschränkung und Kontaktsperre: Die Ausgangsbeschränkung wird bis 3. Mai verlängert. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist also weiterhin nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Ab 20. April ist jedoch bei Sport und Bewegung an der frischen Luft der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Bisher durfte man nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts draußen unterwegs sein.



Geschäfte: Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen in Freistaat ab dem 27. April wieder öffnen. Das betrifft laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gut 80 Prozent der Geschäfte. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Grenze ausgenommen und dürfen ebenfalls ab 27. April wieder öffnen. Bau- und Gartenmärkte dürfen schon ab 20. April wieder öffnen.

Für Ladengeschäfte und den Einzelhandel gelten künftig folgende Auflagen:

Einlasskontrollen

1,5 Meter Abstand

ein Kunde pro 20 Quadratmeter

verpflichtende Hygiene- und Parkplatzkonzepte

Mundschutzgebot, wobei deren Besorgung eigenverantwortlich durch den Ladeninhaber bzw. Kunden erfolgen muss

Masken: In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr müssen Menschen in Bayern ab 27. April Schutzmasken über Mund und Nase tragen.

Schulen: Ab dem 27. April dürfen Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen zurück an die Schulen, ebenso Meisterklassen. Frühestens ab dem 11. Mai sollen an diesen Schulen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, also etwa die derzeitigen Elftklässler an Gymnasien und die jetzigen Neuntklässler an Realschulen. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist noch offen. Auch die Kitas bleiben zunächst geschlossen. In den Schritt für Schritt wieder eröffneten Schulensollen nach Angaben von Kultusminister Michael Piazolo strenge Infektionsschutzmaßnahmen gelten: „Der Unterricht soll in maximal halber Klassenstärke mit 10 bis 15 Schülern erfolgen. So werden wir in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Schülern gewährleisten.“ Auch ein zeitlich versetzter Schulbeginn werde geprüft.

Kinderbetreuung: Die bisherige Notbetreuung an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und heilpädagogischen Tagesstätten wird beibehalten und ab 27. April ausgeweitet. Zukünftig kann die Notbetreuung für Kinder in Anspruch genommen werden, wenn ein Elternteil in systemrelevanten Branchen arbeitet.

Gottesdienste: In den kommenden Wochen werden Gottesdienste in Bayern wegen der Corona-Krise weiter nicht möglich sein. „Ab Mai halten wir Gottesdienste für möglich“, sagte Söder. Final sei dies aber noch nicht entschieden.

Friseure: Die Ministerpräsidentenkonferenz beabsichtigt, dass Friseure ab 4. Mai 2020 wieder öffnen dürfen. Die endgültige Entscheidung darüber steht aber noch aus.

Gastronomie/Hotellerie/Tourismus: Für den Bereich Gastronomie und Hotellerie bestehen die bisherigen Regelungen fort: Erlaubt ist nur die Mitnahme von Essen sowie nur unaufschiebbare berufliche Übernachtungen.

Veranstaltungen/Versammlungen: Für Veranstaltungen und Versammlungen gelten die bisherigen Regeln. Großveranstaltungen bleiben mindestens bis zum 31. August 2020 untersagt.

Hochschulen: Der Vorlesungsbetrieb an den bayerischen Universitäten und Hochschulen soll am 20. April starten, allerdings findet das Sommersemester vorerst digital statt. Die Abnahme von Prüfungen ist im Präsenzbetrieb möglich. Staatliche Bibliotheken und Bibliotheken an Universitäten und Hochschulen können ab dem 27. April 2020 unter Auflagen zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen geöffnet werden.

Krankenhäuser/Pflegeheime: Bei den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bleiben die derzeit gültigen Regelungen bezüglich Öffnung und Zugang bestehen. Sterbende können durch die engsten Familienangehörigen begleitet werden.

