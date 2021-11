Anzeige

MZ-Gala 2021 Was wird bleiben vom Jahr 2021? Die Gala „Menschen, die bewegen“ blickt am Samstag auf bewegte Monate in der Region. Der Live-Stream startet um 20 Uhr.

Regensburg.War da noch was außer Pandemie und den damit verbundenen Diskussionen um Inzidenzen, Impfen und AHA-Regeln? Ja, da war noch was! Und an diese Ereignisse des Jahres 2021 und die Menschen aus der Region, die Schlagzeilen gemacht haben, soll die Gala „Menschen, die bewegen“ an diesem Samstagabend erinnern. Der regionale Jahresrückblick wird ab 20 Uhr kostenfrei und live auf mittelbayerische.de zu sehen sein.

MZ-Gala: Talk im Newsroom

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auch im zweiten Corona-Jahr wird die Veranstaltung ohne Publikum stattfinden. Denn Sicherheit geht vor. Stattdessen empfangen die Moderatoren Marina Gottschalk und Josef Pöllmann ihre Talkgäste im Newsroom des Verlagsgebäude.

Was also wird in Erinnerung bleiben, wenn das Jahr zu Ende geht? Sicherlich die Rettung der achtjährigen Julia am Berg Cerchov. Beteiligte Einsatzkräfte werden von den zweitägigen Suchmaßnahmen auf bayerischem und tschechischem Gebiet berichten. Der Feinschmeckerszene bleiben die zwei neuen Michelin-Sterne, die im März über Regensburg aufgegangen sind, im Gedächtnis.

Erfolge und Schicksale aus Ostbayern

Die Sportwelt feiert den SSV Jahn Regensburg, der sich inzwischen zu den Top-Vereine der zweiten Bundesliga rechnen darf und die erst 13-jährige Noelle Benkler, die als Schwimmerin bei den Deutschen Meisterschaften drei Medaillen abgeräumt hat. Eva Karl Faltermeier, die den Bayerischen Kabarettpreis als Newcomerin entgegennehmen durfte und Sarah Jäger, die als erste Oberpfälzerin die Krone der Bayerischen Bierkönigin trägt, erlebten persönliche Erfolge.

Für den Burglengenfelder Bürgermeister Thomas Gesche war 2021 ein Schicksalsjahr. Binnen weniger Tage verlor er fast sein komplettes Augenlicht, nun macht er anderen Menschen mit Einschränkungen Mut. Auch mehrere Kriminalfälle bewegten in diesem Jahr die Region. Der bekannte Regensburger Strafverteidiger Michael Haizmann wird Gast im Studio sein.

Erstmal umrahmen der Düsseldorfer Produzent und Musikdozent Dieter Falk und seine Showband den Abend. Das einzige was allen fehlen wird: der herzliche Applaus des Publikums.