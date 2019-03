Schon der Name sagt es: Im Himmeltal ist es himmlisch. Und durch dieses Paradies bei Brennberg im Landkreis Regensburg will Tennet eine autobahnbreite Wunde graben lassen – es ist eines von vielen Beispielen, die von der Stromtrassenführung hart getroffen wurden.„Leider“, sagte dazu sogar eine Tennet-Mitarbeiterin. Doch in der Summe habe mehr für als gegen diese Trasse gesprochen, sagte sie auch. Die Argumente, die für eine Verschonung des Tals plädiert hätten, sind federleicht bis tonnenschwer. Es sind die Blüten der Pechnelke und der wilden Malve, die wuchtigen Schalensteine aus Granit, der Flug des Milans, das Lied der Grillen, der Duft des wilden Thymians, das Murmeln vieler Quellen und das Klappern des Schwarzstorchs. Aus diesen Schätzen will Brennberg Kapital für sanften Tourismus schlagen und freut sich, soeben als eine von zehn Gemeinden aus ganz Bayern zum „Marktplatz der biologischen Vielfalt“ erkoren worden zu sein. Dass andernorts die Trasse einem geplanten Gewerbegebiet ausweicht, zeigt doch, was wirklich zählt. Das Bienenretten und die Artenvielfalt sind es noch nicht.