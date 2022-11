Reiseeinschränkungen Wasserschaden: Probleme im Bahnverkehr in Ostbayern

Ein ausgefallenes Stellwerk hat zu umfangreichen Einschränkungen des Bahnverkehrs in Ostbayern geführt. Betroffen sei die Verbindung zwischen Schwandorf und Cham, berichtete eine Sprecherin der Länderbahn am Mittwoch. Einschränkungen gibt es demnach in Teilen der Streckennetze von oberpfalzbahn und alex.

dpa