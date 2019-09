Energie Wasserstoff-Zentrum in Nürnberg geplant Mit der Gründung eines wissenschaftlichen Zentrums soll die Weiterentwicklung der Technologie in Bayern verstärkt werden.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger (l, Freie Wähler), und Markus Söder (CSU) wollen zusammen mit Wissenschaftsminister in Nürnberg ein Wasserstoff-Zentrum gründen. Foto: Peter Kneffel/Archivbild

Nürnberg.Mit der Gründung eines wissenschaftlichen Wasserstoff-Zentrums soll die Erforschung und Weiterentwicklung der Technologie in Bayern verstärkt werden. Ministerpräsident Markus Söder, Wissenschaftsminister Bernd Sibler (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollen dafür am Donnerstag auf dem Energie-Campus in Nürnberg eine Absichtserklärung unterschreiben.

Mit mehreren Unternehmen aus der Automobil- und der Energiebranche wollen sie zudem das „Wasserstoffbündnis Bayern“ schließen. Ziel sei es, den Freistaat zum führenden Standort bei der industriellen Fertigung von Wasserstoff-Schlüsselkomponenten auszubauen, hieß es.

Das Zentrum „Wasserstoff.Bayern (H2.B)“ solle dabei zur zentralen Koordinierungsstelle für Wirtschaft, Wissenschaft und Staatsregierung werden, um Wasserstoff verstärkt zur Bewältigung der Energie- und Mobilitätswende zu nutzen. Das Bündnis werden Professorin Veronika Grimm vom Energie-Campus Nürnberg und der Direktor des Helmholtz-Instituts für erneuerbare Energien Erlangen-Nürnberg, Professor Peter Wasserscheid, vorstellen. (dpa)