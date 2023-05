Bundesliga Watzke appelliert an Mannschaft: Noch eine Woche durchziehen

Mit mutmachenden Worten hat BVB-Chef Hans-Joachim Watzke Borussia Dortmund auf ein furioses Saisonfinale eingestimmt. „Wir müssen noch eine Woche durchziehen. Ohne Rücksicht auf Verluste“, appellierte der Dortmunder Geschäftsführer an seine Mannschaft, nachdem die Schwarz-Gelben durch ein 3:0 in Augsburg am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen hatten.

dpa