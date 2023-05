Bundesliga Watzke: BVB-Triumph hätte Bayern-Serie vielleicht verhindert Aus Sicht von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hätte ein Sieg im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern 2013 womöglich die folgende Dominanz der Münchner im deutschen Fußball verhindert. Dortmund hätte damals vielleicht „deutlicher den Anspruch erheben müssen, das Spiel unbedingt zu gewinnen“, wird der 63-Jährige am Montag vom „Kicker“ zitiert. Das wäre „die ultimative Möglichkeit gewesen, die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball in eine andere Richtung zu schieben. Das haben wir damals nicht in dieser Schärfe erkannt.“

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spricht zu den Mitgliedern.

Dortmund.Dortmund verlor das Endspiel in London damals 1:2. Seitdem hieß der deutsche Fußballmeister immer FC Bayern München. In diesem Jahr hat der BVB die große Chance, sich erstmals seit 2012 wieder den Titel zu sichern. Der Revierclub liegt vor dem letzten Spieltag zwei Punkte vor den Bayern an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.