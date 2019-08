Unfälle Watzmann-Ostwand fordert neuen Toten Ein 30-jähriger Israeli stürzte in einem steilen Abschnitt in die Tiefe. Die Wand gilt als außerordentlich anspruchsvoll.

Die Ostwand des Watzmann ist mit 1800 Metern Höhe eine der höchsten Wände der Alpen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Schönau am Königssee.Ein israelischer Bergsteiger ist in der Watzmann-Ostwand abgestürzt und ums Leben gekommen.

Der 30-Jährige hatte sich am Freitag alleine bei Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) auf den Weg durch die wegen ihrer vielen Todesopfer berühmt-berüchtigte Wand gemacht. Er rutschte auf rund 1700 Metern Höhe an einem steilen, felsigen Abschnitt rund 150 Meter in die Tiefe, wie die Bergwacht mitteilte. Mehrere andere Bergsteiger beobachteten den Absturz. Retter stellten nur noch den Tod des Mannes fest. Die Zeugen waren so schockiert, dass sie ihren Anstieg nicht mehr fortsetzen konnten und von Hubschraubern ins Tal geflogen wurden.

Hundertstes Todesopfer 2010

Die 1881 zum ersten Mal durchstiegene Watzmann-Ostwand ist mit 1800 Metern Höhe eine der höchsten Wände der Alpen. Ihre Ersteigung gilt zwar als klettertechnisch nicht übermäßig schwer, aber wegen der ungewöhnlichen Länge als außerordentlich anspruchsvoll. Nahezu jährlich verlieren Bergsteiger in der Wand ihr Leben, das hundertste Todesopfer wurde im Jahr 2010 gezählt.