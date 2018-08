Fussball „WAZ“: Rudy-Wechsel von Bayern zu Schalke kurz vor Abschluss Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy rechnet nach nur einem Jahr beim FC Bayern München mit einem baldigen Vereinswechsel. „Die Chancen, dass ich bleibe, sind gering“, sagte der Mittelfeldspieler dem Fachmagazin „Kicker“. „Grob weiß ich, wohin es gehen wird. Lassen Sie sich überraschen.“

Mail an die Redaktion Sebastian Rudy macht sich mit dem Ball warm. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Nach Informationen der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ steht der Wechsel des 28-Jährigen zum FC Schalke 04 bevor. Die beiden Clubs sollen sich laut „WAZ“ auf eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro geeinigt haben. Unterschrieben sei aber noch nichts. Ein möglicher Wechsel zum Bundesliga-Rivalen RB Leipzig scheint dagegen vom Tisch.

Beim 3:1-Auftaktsieg der Münchner in der Bundesliga gegen Rudys Ex-Club 1899 Hoffenheim stand der Nationalspieler am Freitagabend wie schon in der Vorwoche beim Pokalspiel nicht im Kader. Mit Blick auf eine mögliche Ablösesumme für Rudy hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß zuletzt gesagt, 15 Millionen Euro würden „sicherlich nicht reichen“. Man werde eine Lösung finden, wenn Rudy sich für einen anderen Verein entscheiden sollte und die Ablösesumme stimme.