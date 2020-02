Erkrankung Webasto verlängert Homeoffice-Regelung Nach den Coronavirus-Fällen hält das Unternehmen seine Zentrale in Stockdorf weiter geschlossen. Das sei Prävention.

Ein Schild steht vor dem geschlossenen Webasto-Standort.Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bleibt die Firmenzentrale von Webasto in Stockdorf bis einschließlich 11. Februar 2020 geschlossen. Das teilt der Automobilzulieferer in einer Pressemeldung mit. „Inzwischen sind insgesamt sieben unserer Mitarbeiter in Deutschland positiv auf den Coronavirus getestet. Das nehmen wir sehr ernst. Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen steht für uns an allererster Stelle“, sagte Dr. Holger Engelmann, Vorsitzender des Vorstands von Webasto SE.

„Wir haben daher beschlossen, dass ein Großteil der mehr als 1 000 Mitarbeiter weitere neun Tage von zuhause arbeitet. Das sind dann seit unserer Schließung insgesamt zwei Wochen. Damit orientieren wir uns an der von Experten für den Virus angenommenen längsten Inkubationszeit von 14 Tagen“, sagte Engelmann weiter.

Betrieb läuft ohne Einschränkungen weiter wie bisher

Bisher kam es bei Webasto durch das verstärkte mobile Arbeiten der Mitarbeiter des Verwaltungs- und Entwicklungszentrums zu keinerlei Einschränkungen im laufenden Betrieb. In Stockdorf sind viele zentrale Funktionen der Webasto Gruppe angesiedelt, wie Entwicklung, Einkauf, Projektmanagement, Vertrieb, Controlling, Personalwesen, IT oder Kommunikation.

Es gibt dort aber auch Aufgaben, die sich nicht von zuhause erledigen lassen. Engelmann sagt dazu: „Um die Anforderungen unserer Kunden in dieser Sondersituation weiterhin zuverlässig und auf höchstem Qualitätsniveau erfüllen zu können, nehmen rund 20 Kollegen in unserem Testing und Prototypenbau für Dachsysteme bereits am 4. Februar ihre Tätigkeit in Stockdorf auf freiwilliger Basis wieder auf. Diese Entscheidung haben wir nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt gemeinsam mit dem Betriebsrat getroffen.“

Schließung der Zentrale als reine Präventionsmaßnahme

Webasto hatte seine Firmenzentrale in Stockdorf bei München am 29. Januar 2020 nach Bekanntwerden erster Coronavirus-Infektionsfälle zum Schutz seiner Belegschaft auf eigene Initiative geschlossen. „Da wir den Standort frühzeitig vorsorglich geschlossen haben, die Risikogruppen schnell eingegrenzt und die Mitarbeiter gebeten haben, im Homeoffice zu arbeiten, konnten wir die Infektionskette unterbrechen. Für die Wirksamkeit unserer Maßnahmen spricht, dass wir bisher keinen Coronavirus-Fall an einem unserer anderen deutschen Webasto Standorte haben“, so Engelmann.

Die Verlängerung des mobilen Arbeitens für die Mitarbeiter ist eine Präventivmaßnahme des Unternehmens. Nach Informationen der zuständigen Behörden, mit denen sich Webasto ständig austauscht, war und ist das Arbeiten unter Einhaltung der hohen Hygienestandards am Standort Stockdorf aus gesundheitlicher Sicht jederzeit möglich. Alle Gebäude auf dem Gelände wurden in den letzten Tagen von Fachpersonal professionell gereinigt und desinfiziert.

