Parteitag Weber: „Briten sollten neu abstimmen"

Nürnberg.Angesichts der Hängepartie in Großbritannien um den möglichen EU-Austritt (Brexit) hat der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber eine neue Abstimmung der britischen Bevölkerung nicht ausgeschlossen.

„Wenn das Parlament nicht in der Lage ist, Lösungen zu finden, dann ist klar, dass die Bürger in einer Demokratie wieder neu abstimmen müssen.“ Manfred Weber



„Wenn das Parlament nicht in der Lage ist, Lösungen zu finden, dann ist klar, dass die Bürger in einer Demokratie wieder neu abstimmen müssen“, sagte Weber, der die Europäische Volkspartei als Spitzenkandidat in die Europawahl führt, am Samstag auf einem kleinen CSU-Parteitag in Nürnberg. Ob er damit lediglich ein neues Referendum oder gar Neuwahlen meint, sagte Weber nicht.

Die Entwicklung in Großbritannien zeige mit aller Klarheit, was es bedeute, Populisten zu folgen. Europa dürfe diesem Weg in die politische Unsicherheit nicht folgen. „Nach der Entscheidung vom letzten Freitag im britischen Unterhaus sollten wir Europäer einen ruhigen Weg weitergehen“, forderte der CSU-Politiker.

Das britische Parlament hatte am Freitag die von der Regierung mit der EU ausgehandelte Brexit-Vereinbarung zum dritten Mal abgelehnt.

CSU-Chef Markus Söder rief in Nürnberg zum gemeinsamen Kampf für ein starkes und geeintes Europa und gegen Populisten und Nationalisten auf.

„Entweder Europa verabschiedet sich von der Weltbühne mit dieser Wahl, oder Europa kehrt kraftvoll zurück.“ Markus Söder



„Ich persönlich und wir als CSU sind nicht bereit, Neinsagern, Nationalisten, Populisten und Extremisten diesen Kontinent zu überlassen“, sagte Söder. Angesichts vieler Herausforderungen von innen und außen stehe Europa vor der Wahl am 26. Mai am Scheideweg: „Entweder Europa verabschiedet sich von der Weltbühne mit dieser Wahl, oder Europa kehrt kraftvoll zurück.“ Deshalb müsse man für Europa kämpfen, „denn wir brauchen Europa“.

Unmittelbar vor dem CSU-Europa-Parteitag hatte Generalsekretär Markus Blume einen leidenschaftlichen Appell seiner Partei für Europa und die Europäische Union angekündigt.

„Wir trommeln für Europa“, sagte Blume vor dem Treffen am Samstag in Nürnberg der Deutschen Presse-Agentur. In den aktuellen, chaotischen Brexit-Tagen wolle die CSU ein klaren Blick behalten und ein klares pro-europäisches Zeichen setzen, sagte er und versprach „Kompass statt Chaos“. Die CSU wolle ein Europa, „das uns stark macht und zusammenhält“. „Wir verstehen uns als die Volkspartei für Europa.“

Zu dem kleinen Parteitag kamen am Vormittag rund 200 Delegierte und einige Hundert Gäste in Nürnberg zusammen. Im Zentrum stehen die Reden von Söder und des gemeinsamen Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen, CSU-Vize Manfred Weber. Bei einem Wahlsieg der Europäischen Volkspartei hat Weber gute Chancen auf das Amt des nächsten EU-Kommissionspräsidenten. Blume nannte dies eine „historische Chance“. Zudem soll der Parteitag formal das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU für die Wahl am 26. Mai absegnen. Dieses war am Montag bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung von CDU und CSU in Berlin beschlossen worden.

