Parteien Weber gegen Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl Der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber lehnt eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl Ende Mai angesichts der Brexit-Querelen strikt ab.

Nürnberg.„Wenn ein Land die EU verlassen will, dann darf es keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung der Union haben“, sagte Weber auf einem kleinen Parteitag der CSU am Samstag in Nürnberg.

Er forderte erneut, bis zur Europawahl müsse Klarheit herrschen. „Es ist nicht die EU, die aus Großbritannien aussteigen will, es ist Großbritannien, das die EU verlassen will“, betonte Weber. Europa könne daher erwarten, dass Großbritannien endlich klarstelle, wie es sich die Zukunft vorstelle.