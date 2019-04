Europawahl Weber ist der Europa-Joker der CSU Spitzenkandidat Manfred Weber punktet in neuer Umfrage – auch seine Bekanntheitswerte steigen an. Die CSU erreicht 39 Prozent

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Kommt bei den Wählern in Bayern gut an: CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Regensburg.Bayernbonus für Manfred Weber: Der CSU-Vize und Spitzenkandidat der europäischen Konservativen bei der Europawahl punktet nach einer neuen Umfrage des Fernsehsenders Sat1.Bayern in seiner Heimat über Parteigrenzen hinweg. Nicht nur 83 Prozent der CSU-Wähler finden es gut, dass damit ein Bayer für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten nominiert ist – auch 76 Prozent der SPD-Anhänger und 67 Prozent der Grünen-Anhänger finden das gut. Nur im Klientel der AfD kann Weber, der mehrfach vor den Folgen eines Rechtsrucks in Europa gewarnt hat, nicht punkten. Die AfD-Anhänger lehnen ihn zu 79 Prozent ab. Von Webers Beliebtheit profitiert auch die CSU. Wäre am Sonntag Europawahl, könnte die CSU gegenüber der Februar-Umfrage von Sat.1 um drei auf 39 Prozent zulegen. Die Grünen kämen auf 18 Prozent, die AfD auf 13 Prozent, die SPD auf elf Prozent, die FDP auf sechs Prozent, die Freien Wähler auf fünf Prozent, die Linke auf drei Prozent. Allerdings zeigten sich in der Umfrage nur 47 Prozent entschlossen, überhaupt an der Europawahl teilzunehmen. Kleiner Hoffnungsschimmer: 62 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Wählen dieses Mal wegen der vielen Gegner der EU besonders wichtig ist. Das Chaos um den britischen Brexit wird dabei als Motiv genannt.

CSU-Mann Weber hat in der Umfrage an Bekanntheit zugelegt. Inzwischen geben 57 Prozent an, „viel oder etwas von ihm gehört oder gelesen“ zu haben, im Januar waren es erst 49 Prozent. Mit der Arbeit des Europaabgeordneten in Brüssel und Straßburg sind 52 Prozent zufrieden – er ist dort aktuell Fraktionschef der europäischen Volkspartei EVP. Ein beachtlicher Wert angesichts der starken Kritik an EU-Institutionen. 61 Prozent zeigten sich etwa mit der Arbeit der EU-Kommission unzufrieden. Der Idee eines vereinten Europas steht man allerdings grundsätzlich positiv gegenüber. 59 Prozent stimmten der Aussage zu, dass die Vorteile die Mängel überwiegen.

Zweite Umfrage in kurzer Zeit

Für die Umfrage hatte das Hamburger Umfrage-Institut GMS im Auftrag von Sat1.Bayern vom 28. März bis 3. April rund 1000 repräsentativ ausgewählte Bürger telefonisch befragt.Der Bayerische Rundfunk hatte Mitte März mit dem Bayerntrend ebenfalls eine Meinungserhebung vorgelegt. Die CSU rangierte dort in der Sonntagsfrage bei 41 Prozent. Die SPD bei zwölf Prozent, die Grünen bei 19 Prozent, die AfD bei zehn Prozent, Freie Wähler und FDP bei fünf Prozent. Zum Vergleich: Bei der Europawahl 2014 hatte die CSU 40,5 Prozent erreicht, die SPD 20,1 Prozent, die Grünen 12,1 Prozent, die AfD 8,1 Prozent, die Freien Wähler 4,3 Prozent und die FDP 3,1 Prozent.

