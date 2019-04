Europa Webers klares Signal an die Briten Der Europa-Spitzenkandidat äußert sich im Interview zum Brexit, zur Migrationspolitik und zu den Seenotrettern von Sea Eye.

Von Christine Schröpf

Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber will zum Präsidenten der EU-Kommission aufsteigen.

Regensburg.Der Spitzenkandidat der europaäischen Konservativen schickt eine Woche vor dem Brexit-Sondergipfel der EU am 10. April in Brüssel deutliche Botschaften in Richtung Großbritannien. Nach derzeitiger Rechtslage komme es am 12. April zum harten, ungeregelten Ausstieg der Briten aus der Europäische Union, warnte Manfred Weber im Interview mit der Mittelbayerischen. Ohne einen Plan aus London stehe eine Fristverlängerung nicht zur Debatte. Das britische Parlament hatte erst am Montagabend zu mehreren Brexit-Varianten Nein gesagt – abgelehnt wurden sowohl ein Verbleib in der Zollunion, wie auch ein Festhalten am Binnenmarkt, ein zweites Brexit-Referendum oder ein Aufschub des Austritts. Die Debatte sollte danach munter weitergehen. Am Dienstagabend überraschte die britische Premierministerin Theresa May mit der Bitte um eine weitere Fristverlängerung.

Zukunftsfragen im Blick

Druck der EU sei nötig, weil die britische Politik derzeit offenbar nicht selbst in der Lage sei, die verfahrene Situation zu lösen, meinte Weber im Interview mit unserem Medienhaus. „Ich darf daran erinnern, dass Großbritannien aus der EU austritt und nicht die EU aus Großbritannien.“ Zu den Schuldigen der Totalblockade zählte er den Chef der Labour-Partei Jeremy Corbyn, der sich Kompromissen verweigere, weil er auf einen Regierungswechsel abziele.

„Meine Sorge ist, dass die anderen EU-Staaten von dieser Unsicherheit infiziert werden. Wir stehen vor Schicksalswahlen für den Kontinent“, sagte Weber. Die Brexit-Verhandlungen hinderten die EU daran, sich mit aller Kraft anderen Zukunftsfragen zu widmen – etwa dem Verhältnis zu China oder den vom US-Präsidenten angedrohten Autozöllen. „Im Mai läuft die Frist aus, in der Donald Trump entscheiden will.“

Weber kämpft bei der Europawahl für einen Wahlerfolg der europäischen Konservativen. Er hätte dann gute Chancen, zum EU-Kommissionspräsidenten aufzusteigen. Die CSU hatte sich bei einem Europa-Parteitag am vergangenen Wochenende geschlossen hinter ihren stellvertretenden Parteivorsitzenden gestellt. In Umfragen zur Europawhl lag die CSU zuletzt bei 41 Prozent, damit knapp über dem Ergebnis von 2014.

Anerkennung für Sea Eye



Zentrales Wahlkampfthema ist auch die Migrationspolitik. Die EU hatte kürzlich den Marineeinsatz „Sophia“ vor der Küste Libyens wegen einer Intervention Italiens gestoppt. Weber äußerte sich zu der privaten Regensburger Seenotrettung Sea Eye, die kürzlich angekündigt hatte, via Satellit im Mittelmeer Aufklärung zu betreiben. „Vielleicht lässt sich das Engagement der privaten Organisationen, das in der Sache bewundernswert ist, durch eine engere Kooperation mit dem EU-Grenzschutz Frontex verbessern und verstärken“, sagte er.

