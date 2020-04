Kriminalität Website als Hilfe gegen häusliche Gewalt Wer in der Corona-Krise zu Hause Gewalt erfährt, kann sich auf einer neuen Internetseite über Hilfsangebote informieren.

Merken

Mail an die Redaktion Die Arme eines Mannes (r) halten mit Gewalt die Arme einer Frau fest. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Symbolbild

München.Nach Angaben des bayerischen Sozialministeriums in München belastet die aktuelle Situation viele Menschen, körperlich und seelisch. Öfter als sonst könne es in Familien und Beziehungen zu Streit oder auch Gewalt kommen. Auf der Seite „bayern-gegen-gewalt.de“ seien Beratungsangebote, weiterführende Informationen und Links gebündelt. „So soll jeder, der Hilfe braucht, so schnell wie möglich eine geeignete Anlaufstelle finden und Hilfe bekommen“, teilte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) mit.