Fussball Wechsel von Viviane Asseyi zum FC Bayern perfekt Der Wechsel der französischen Fußball-Nationalspielerin Viviane Asseyi zum FC Bayern ist perfekt.

Viviane Asseyi (M) aus Frankreich in Aktion. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP/dpa/Archivbild

München.Die 26 Jahre alte Offensivspielerin hat in München einen Zweijahresvertrag bis 2022 unterschrieben. „Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft so viele Titel wie möglich zu gewinnen und in der Champions League zu spielen“, sagte Asseyi laut Mitteilung vom Dienstag.

Sie ist nach Klara Bühl (SC Freiburg), Lea Schüller (SGS Essen), der Österreicherin Sarah Zadrazil (Turbine Potsdam) und der Schwedin Hanna Glas (Paris Saint-Germain) der fünfte Neuzugang für die nächste Saison. Nationalspielerin Melanie Leupolz wechselt zum FC Chelsea.

Trainer Jens Scheuer freut sich über den nächsten Transfer. „In Bordeaux ist sie Kapitänin, bringt viel internationale Erfahrung mit und besitzt einfach einen tollen Charakter, der uns und unsere Mannschaft bereichern wird“, sagte der Coach.