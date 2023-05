Deutscher Wetterdienst Wechselhaftes Wetter am Vatertag: Bis 28 Grad am Wochenende

Nach dem wechselhaften und kühlen Wetter am Vatertag wird es am Wochenende in Bayern sommerlich warm. Für Samstag werden Höchstwerte bis zu 23 Grad erwartet, am Sonntag bis zu 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. An den Alpen sind dem DWD zufolge am Abend jeweils kleinere Gewitter möglich.

dpa