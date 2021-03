Anzeige

Die Sonne hat es schwer und kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor.

München.Am Samstag ist es am Vormittag in weiten Teilen Bayerns regnerisch und bewölkt. Zudem kommen verbreitet starke bis stürmische Böen aus Südwest bis West, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages ist es abwechselnd bewölkt oder sonnig. Vereinzelt kommt es vor allem im Norden weiterhin zu Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 7 und 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag lassen die Schauer nach und die Wolkendecke lockert sich merklich auf. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei und plus drei Grad. (dpa)