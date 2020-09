Anzeige

Wetter Wechselhaftes Wetter in Bayern erwartet Das Wetter in Bayern bleibt weiter wechselhaft.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Frau fährt auf ihrem Fahrrad vor dem teilweise mit Wolken überzogenen Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

München.Am Mittwoch ist es zunächst trüb, bis Mittag fallen stellenweise auch noch ein paar Regentropfen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf sind von Südwesten her Auflockerungen möglich. Vor allem in Schwaben gebe es auch sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. Sobald sich der Nebel verzogen hat, zeigt sich auch am Donnerstag zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad. Bereits im Tagesverlauf wird es aber wieder wolkig, am Abend kann es dann im westlichen Franken und in Schwaben regnen.