Wetter Wechselhaftes Wetter zum Wochenende Zum Wochenende verabschiedet sich der goldene Oktober allmählich aus Bayern. Die Temperaturen fallen weiter ab.

Merken

Mail an die Redaktion Spaziergänger laufen mit Regenschirmen durch einen Park in Regensburg. Auch in den nächsten Tagen soll es in Bayern regnerisch und kälter werden. Foto: Armin Weigel/lby/dpa

München.Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetter am Freitag, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei Temperaturen zwischen 16 und 23 Grad lässt sich die Sonne nur selten blicken, es ist bewölkt und gebietsweise windig. In Franken ist zudem mit starken Regenschauern und Gewittern zu rechnen.

In weiten Teilen Bayerns kann es immer wieder zu Regenschauern kommen, die auch am Wochenende die Wetterlage bestimmen. In der Nacht zum Samstag sollen die Temperaturen weiter abfallen: In Mainfranken wird es noch bis zu elf Grad warm, in Südostbayern bis zu fünf Grad.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern gibt es hier.