Wetter Wechselhaftes Wochenende in Bayern Am Samstag ziehen Regenschauer durch Bayern.

Mail an die Redaktion Dunkle Wolken ziehen über die Landschhaft bei Höhenrain im Landkreis Starnberg. Foto: Stephan Jansen/dpa/Archivbild

München.Am Vormittag regnet es zunächst im Norden, die Schauer verlagern sich im Tagesverlauf Richtung Süden, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). An den Alpen sind vereinzelt Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen heute zwischen 12 Grad im Frankenwald und 21 Grad im Umfeld des Inns.

Am Sonntag ist ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen zu erwarten. Vor allem in Unterfranken scheint im Tagesverlauf öfter die Sonne. Es sind in ganz Bayern lokale Regenschauer möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 Grad im Allgäu und 19 Grad am unteren Main.