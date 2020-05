Anzeige

Wetter Wechselhaftes Wochenende mit Regen und Sonne In Bayern wird es am Wochenende wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Regen.

Merken

Mail an die Redaktion Dunkle Wolken ziehen am Himmel über einen Baum hinweg. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

München.Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Samstag mancherorts Gewitter auf. Vereinzelt kommt es zu orkanartigen Böen und es kann hageln. Im Gebiet von Unterfranken bis Berchtesgaden kommt schauerartiger Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad im Spessart, im Süden Oberbayerns bei 26 Grad. Abends soll es stellenweise auflockern und der Regen lässt nach.

Der Sonntag startet etwas sonniger und bleibt größtenteils trocken. Nur im nördlichen Franken und in Alpennähe kommt es zu Schauern. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad im Vogtland und 20 Grad in Unterfranken und an der Donau.