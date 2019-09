Menschen Weddingplanerin sorgt für die Romantik Daniela Landschütz brachte bereits 3500 Eheleute unter die Haube. Nun zieht sie sich zurück und übergibt an ihre Tochter.

Von Andreas Maciejewski

Mail an die Redaktion Daniela Landschütz wurde eher zufällig zur Hochzeitsplanerin. Foto: Andreas Maciejewskii

Sinzing.Frau Landschütz, Sie hatten ursprünglich gar nicht geplant, Hochzeiten ausrichten zu wollen. Wie kam es dazu?



Das Gut Grafenried war der Feriensitz der Familie. Er hat eine tausend Jahre alte Geschichte. Und mit der Zeit kamen immer mehr Anfragen für Veranstaltungen. Doch wir wollten anfangs nicht. Der Hof war die Luxusanlage meiner Schwiegermutter, sie wollte einfach für sich sein. Als sie starb, habe ich der ersten Hochzeit zugesagt. Schnell waren wir ausgebucht und ich war noch gar nicht darauf vorbereitet. Ich gab mein Büro auf und musste mich in eine völlig neue Materie einarbeiten. 2005 fand die erste große Hochzeit mit 200 Gästen statt. Es folgten Paare aus der ganzen Welt. Mittlerweile fanden hier bereits 650 Hochzeiten statt, 3500 Eheleute habe ich beraten.

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie deutsche und ausländische Hochzeiten vergleichen?



Die Gäste kleiden sich teilweise besser als die Deutschen. Manche Deutsche kommen mit Blue Jeans und Tennisschuhen zur Hochzeit. Ausländer kleiden sich eleganter. Und natürlich haben andere Länder auch andere Sitten. Die indische Hochzeit zum Beispiel, die trinken ja keinen Alkohol. Jetzt machen Sie mal 15 polnischen Gästen klar, dass es heute keinen Alkohol gibt. Die sind heimlich per Taxi zum Supermarkt gefahren, haben sich Feigenlikör gekauft und waren den ganzen Abend über lustig drauf. Ich dachte mir: Geht doch. Bis am Montag der Gärtner mit dem Rasentraktor durch den Garten fuhr und die Schnapsfläschchen rausgeschossen sind.

Sie haben bestimmt weitere witzige Geschichten erlebt.



Die Schotten, das war eine der ersten Hochzeiten, die ich hier erlebt habe. Zum meinem Mann habe ich damals gesagt, dass er ruhig Golfspielen gehen könne. Ich habe alles im Griff. Und um 16 Uhr haben die uns leer getrunken. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt: Schmeiß die Schläger weg, fahr in Metro, Netto, Aldi, egal wohin! Kauf Getränke ein. Oder die Japaner, die uns beim Abendessen eingeschlafen sind. Nachmittags sind sie noch ganz lustig rumgelaufen. Aber ihnen fehlt das Enzym, Alkohol abzubauen. Diese Hochzeiten sind unglaublich bereichernd. Ein Brautpaar hat mir mal gesagt, dass meine Augen glänzen würden, wenn ich von Hochzeiten spreche.

Nun machen sie den Job schon seit fast 15 Jahren. Haben Sie sich dieses Glänzen bewahrt?



Es wird schwierig, das gebe ich ehrlich zu. Es ist für mich Herzblut, aber wahnsinnig viel Arbeit. Es gibt Brautpaare, bei denen geht mir in der Beratung heute noch das Herz auf. Es gibt aber auch welche, die ich sehr schwer einschätzen kann. Vor der Hochzeit sind die Brautpaare natürlich angespannt. Und wenn sie bei dieser Anspannung einen Fehler machen und später Schuldige suchen, verschaffen sie ihrem Ärger vielleicht im Internet Luft. Wenn dann negative Rezensionen kommen, die auf Fehler des Brautpaars zurückgehen, tut das weh. Denn ich hänge mich sehr rein.

Inwiefern haben sich die Ansprüche an Hochzeiten verändert?



Das liegt an Plattformen wie Pinterest. Eigentlich eine tolle Seite, um Ideen für die Hochzeit zu bekommen. Oder an Facebook, Google-Bewertungen und Plattformen, wo sich Brautpaare austauschen können. Überwiegend Frauen schauen sich das gerne an, lassen sich aber von den Gerüchten und Meinungen schnell verunsichern. Das Internet ist Fluch und Segen zugleich. Viele Paare setzen sich selbst extrem unter Druck. Dieser Perfektionismus. Ein Brautpaar hat zum Beispiel seine Hochzeit abgesagt. Der Mann meinte zu mir, dass er das Thema Hochzeit nicht mehr hören könne. Seine Freundin habe fast nur noch davon gesprochen. Dann haben sie sich getrennt.

Sie wollen sich langsam zurückziehen und das Zepter ihrer Tochter übergeben. Wie macht sie sich?



Sie macht das gut. Anfang des Jahres dachte ich mir: Um Gottes Willen, Mutter und Tochter, hoffentlich geht das gut. Sie hatte bei vielen Dingen eine andere Meinung als ich. Und ich dachte mir weiter: Mund halten, mitmachen. Sie weiß nun aber zu schätzen, was ich über die Jahre hinweg gemacht und nebenbei aufgebaut habe. Das ist für mich das schönste Kompliment. Christina hat jetzt das Glänzen in den Augen (lacht). Sie strahlt Fröhlichkeit aus. Sie ist jetzt 30 und auf Augenhöhe mit den Brautpaaren. Das ist wichtig. Es liegt bei ihr, zu entscheiden, ob sie weitermachen will oder nicht. Ich würde mich wahnsinnig freuen.

