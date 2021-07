Anzeige

Unfälle Weg zuende: Quadfahrer stürzen fünf Meter ab Zwei Quadfahrer sind mit ihren Fahrzeugen im Landkreis Augsburg fünf Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Meitingen.Die 20 und 23 Jahre alten Männer seien auf einem Kiesweg in Meitingen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Weg endete abrupt und die Beiden konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzten nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus.

