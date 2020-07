Anzeige

Kriminalität Wegen Betrügern: Frau schließt sich 30 Stunden lang ein Aus Angst vor Betrügern hat sich eine alte Dame in Nürnberg mehr als 30 Stunden in ihrer Wohnung verbarrikadiert.

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Nürnberg.Falsche Polizeibeamte hatten die 86-Jährige unter Druck gesetzt und erzählt, ein Einbruch bei ihr stehe bevor, ihre Wertsachen müssten gesichert werden. Zwar rief die Frau nach dem Telefonat mit den Betrügern am Mittwoch noch bei der Polizei in Nürnberg an, sperrte sich dann aber in ihrem Schlafzimmer ein, wie die Ermittler am Freitag mitteilten.

„Aus Angst vor den vermeintlichen Einbrechern öffnete sie der echten Polizeistreife nicht die Türe“, hieß es weiter. Weil die 86-Jährige von den Beamten nicht mehr kontaktiert werden konnte, brach die Feuerwehr die Tür zur Wohnung auf. „Die völlig aufgewühlte und eingeschüchterte Frau öffnete erst nach gutem Zureden ihre Schlafzimmertüre“, hieß es weiter.