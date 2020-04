Anzeige

Unfälle Wegen Biene in den Straßengraben Eine Biene hat einen Autofahrer in Unterfranken so sehr abgelenkt, dass er einen Unfall gebaut hat.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Wildbiene fliegt in der Luft. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Altenbuch.Der 24-Jährige sei wegen des Tierchens im Wageninneren in einen Straßengraben in Altenbuch (Landkreis Miltenberg) gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde bei dem Unfall am Vortag leicht verletzt.