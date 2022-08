Neu-Ulm Wegen Blaualgen: Warnung vor Baden im Baggersee

Wegen Blaualgen soll in einem Baggersee in Neu-Ulm nicht mehr gebadet werden. Das Landratsamt teilte am Freitag mit, dass bei einer routinemäßigen Inspektion im Ludwigsfelder Baggersee am Freitag der Verdacht auf einen möglichen Blaualgenbefall festgestellt wurde.

dpa