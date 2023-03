Urteile Wegen Degen-Angriff auf Passanten: Frau muss in Psychiatrie

Eine 66 Jahre alte Frau aus der Oberpfalz muss in einer psychiatrischen Klinik bleiben, weil sie vergangenen Sommer drei Männer in der Innenstadt von Weiden mit einem Degen attackiert hat. Vor dem dortigen Landgericht ordneten die Richter am Montag eine zeitlich zunächst unbegrenzte Unterbringung der Beschuldigten an, wie ein Sprecher mitteilte. Die Frau ist bereits kurz nach der Tat in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Sie gilt als schuldunfähig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

dpa