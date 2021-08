Anzeige

Kriminalität Wegen drohender Haft: Chef zahlt Geldstrafe für Mitarbeiter Eine finanzielle Rettungsaktion seines Chefs hat den Mitarbeiter einer Baufirma im niederbayerischen Rottenburg an der Laaber vor einer drohenden Haftstrafe bewahrt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Marktredwitz.Der Vorgesetzte habe auf seinen 51-jährigen Mitarbeiter, der eine geforderte Geldstrafe von 1880 Euro nicht begleichen konnte, nicht verzichten wollen und ihn kurzerhand aus dem Polizeigewahrsam ausgelöst, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Mitarbeiter war den Angaben zufolge seit einem Jahr wegen Störung von Kommunikationsanlagen mit Haftbefehl gesucht worden.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nähe von Marktredwitz in Oberfranken war der 51-Jährige den Beamten demnach am Dienstagabend ins Netz gegangen. Ihm drohte eine 40-tägige Haft. Der 51-Jährige habe daraufhin telefonisch seinen Arbeitgeber im niederbayerischen Rottenburg an der Laaber kontaktiert. Der Chef des Mannes sei zur dortigen Polizeidienststelle geeilt und habe den geforderten Betrag sofort eingezahlt.

Der 51-Jährige durfte daraufhin laut Polizei zusammen mit seinen Kollegen zum Sitz der Baufirma weiterfahren.

