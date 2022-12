Klimaprotest Wegen Klimaklebern: Größerer Polizeieinsatz am Münchner Flughafen

München, Landeshauptstadt.Zahlreiche Polizisten sind am Donnerstagmorgen zu einem größeren Einsatz am Münchner Flughafen ausgerückt.

Details konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht nennen. Augenzeugen berichteten, dass mehrere Menschen eine Rollbahn blockierten. Inwiefern der Flugverkehr durch den Einsatz beeinträchtigt wurde, blieb zunächst unklar.







Die Letzte Generation bestätigte auf Twitter, dass sie sich an den Flughäfen in München sowie auch in Berlin angeklebt habe:

++ Wir sind auf dem Rollfeld von BER und MUC ++



Angeklebt, sowohl am @MUC_Airport und am @berlinairport. Wir stellen uns den Ursachen der Klimakatastrophe direkt entgegen – #FürAlle.



Wo bleiben zumindest erste Sicherheitsmaßnahmen wie ein Tempolimit oder 9-€-Ticket? pic.twitter.com/MSjb8qesjO — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 8, 2022





− dpa